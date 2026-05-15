Festival internazionale “La via dell’organo reale”: da Sospel a Tenda concerti e film-concerto tra gli organi storici della Valle Roya

Prosegue fino al 24 ottobre 2026 il festival internazionale “La via dell’organo reale”, manifestazione culturale itinerante dedicata alla valorizzazione degli organi storici della Valle Roya. L’evento si sviluppa lungo la storica Strada Reale tra Nizza e Torino, passando per Tenda, con concerti, film-concerto e appuntamenti musicali ospitati in luoghi di grande valore storico e culturale.

Organizzato dal 2002, il festival offre al pubblico la possibilità di scoprire un autentico “patrimonio da ascoltare”, attraverso un programma che coinvolge musicisti ed ensemble di fama internazionale. Gli spettacoli comprendono concerti di musica barocca, classica e romantica, esibizioni corali, ensemble strumentali, concerti tematici e improvvisazioni realizzate sugli storici organi italiani presenti nella valle.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le serate “L’orgue fait son cinéma!”, dedicate alla proiezione di grandi classici del cinema muto accompagnati da improvvisazioni dal vivo sugli organi storici. Un’esperienza pensata anche per bambini e famiglie, che permette di riscoprire la magia delle origini del cinema.

Il festival attraversa diverse località della Roya, da Sospel a Tenda, passando per Breil-sur-Roya, Saorge, La Brigue e Fontan, offrendo al pubblico serate in contesti unici e ricchi di storia. Tra i luoghi coinvolti figura anche la Collégiale Notre Dame de l'Assomption.

L’ingresso agli eventi è gratuito. La manifestazione è accessibile anche alle persone con disabilità visiva e prevede accesso in carrozzina con assistenza.

Per informazioni è disponibile il sito ufficiale La Route Royale des Orgues e la pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/festivalrouteroyale/.