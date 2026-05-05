8° Concorso Internazionale di Nuove Rose di Monaco: premiate le migliori varietà e aperto il voto al pubblico (Foto)

Si è svolta giovedì 30 aprile l’8ª edizione del Concorso Internazionale di Nuove Rose di Monaco, che ha visto riunirsi una giuria internazionale composta da rappresentanti di concorsi di rose di fama mondiale, esperti del settore del profumo, personalità del Principato, membri dell’Associazione degli Amici della Roseraie Princesse Grace e della Direzione dell’Urbanistica del Governo del Principato (DAU).

Organizzato ogni due anni dall’Associazione degli Amici della Roseraie Princesse Grace, presieduta da Yves Piaget, e dalla Direzione dell’Urbanistica, il concorso valorizza la creazione di nuove varietà di rose provenienti da tutto il mondo. In questa edizione sono state presentate settanta varietà, sviluppate da sedici ibridatori rappresentanti otto paesi, suddivise nelle categorie «Ibridi di Tea», «Fiori multipli», «Coprisuolo» e «Miniature».

Le rose, inviate nel Principato nel mese di novembre, sono state coltivate dai giardinieri della DAU nelle serre di Saint-Laurent d’Eze e successivamente ripiantate alla Roseraie Princesse Grace a fine aprile. Questo processo garantisce condizioni di coltivazione uniformi, senza l’utilizzo di pesticidi né fertilizzanti chimici, e quindi valutate in condizioni di assoluta parità, in particolare per il criterio di ‘resistenza’, incluso nel punteggio complessivo.

Al termine della visita mattutina alla roseraie, la giuria ha deliberato i risultati di questa 8ª edizione del concorso. “Trofeo PIAGET ROSE, offerto dalla Manifattura Piaget” è stato assegnato alla varietà Simsalabim® KORnekcraz dell’ibridatore tedesco Kordes Roses, che ha ottenuto la migliore media complessiva. La Coppa del Profumo del Comune di Monaco è stata conferita alla rosa Perugino® Oralipar dell’ibridatore francese R.O.S.E Roses Orard Selection Edition, distintasi per il miglior punteggio nel criterio «Profumo». Il premio «Colpo di cuore» dell’Associazione degli Amici della Roseraie Princesse Grace è andato alla varietà Meiconfiz dell’ibridatore francese Meilland International – Alain Meilland.

Nonostante l’assegnazione dei premi ufficiali, il concorso prosegue fino al 15 giugno con il coinvolgimento del pubblico, chiamato a votare la propria rosa preferita. La votazione avviene online attraverso il sito dell’Associazione degli Amici della Roseraie Princesse Grace o la pagina Facebook del Governo del Principato di Monaco, consultando l’album fotografico dedicato e selezionando la varietà favorita.

Per farlo è molto semplice: basta visitare il sito degli Amici della Roseraie Princesse Grace al seguente link:

https://roseraie.mc/concours-2/8eme-concours-international-de-roses-nouvelles-de-monaco/,

oppure la pagina Facebook del Governo del Principato di Monaco. Il pubblico dovrà consultare l’album online con le foto delle rose in concorso e mettere «mi piace» alla propria preferita per assegnarle un voto.

Per approfondire la conoscenza delle rose in concorso, la Sezione Giardini della DAU organizza due giornate di incontro il 6 e il 13 maggio, dalle 10 alle 16, presso la Roseraie Princesse Grace, con attività rivolte a tutte le età.

Il programma include anche un’iniziativa solidale: il 27 maggio, dalle 10 alle 16, si terrà una vendita benefica a favore dell’associazione Be Safe. Durante la giornata sarà possibile acquistare le rose presentate al concorso, partecipare a visite guidate e attività per bambini, oltre a ricevere consigli dai giardinieri.

Il nome della rosa vincitrice del Premio del Pubblico sarà annunciato a fine giugno.