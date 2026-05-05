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Eventi | 05 maggio 2026, 11:00

Concluso il Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026: la 43ª edizione tornerà dal 3 al 28 marzo 2027 (Video)

Il festival ha proposto un percorso artistico diversificato, costruito attorno allo strumento come forma di espressione

Bruno Mantovani, Vincent David e l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo al Grimaldi Forum. Foto: © Alice Blangero.

Bruno Mantovani, Vincent David e l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo al Grimaldi Forum. Foto: © Alice Blangero.

Si è conclusa con successo la 42ª edizione del Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026, importante rassegna culturale che ha animato la Principauté con un ricco programma artistico. L’organizzazione del festival, insieme al team di Image Publique, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla riuscita dell’evento.

Questa edizione ha segnato l’avvio del ciclo tematico “Utopies”, proponendo un percorso artistico che ha messo in dialogo epoche, estetiche e discipline diverse. Al centro della programmazione è stato posto lo strumento musicale, elemento chiave del linguaggio espressivo sviluppato durante l’intero festival.

Il festival ha coinvolto diversi spazi della Principauté, offrendo al pubblico un’esperienza culturale ampia e articolata, capace di valorizzare la pluralità delle arti e delle forme espressive.

Tra i momenti di rilievo, il concerto di Bruno Mantovani, Vincent David e dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, tenutosi al Grimaldi Forum, ha rappresentato uno degli appuntamenti più significativi della manifestazione.

Gli organizzatori guardano già alla prossima edizione del Printemps des Arts de Monte-Carlo, che si terrà dal 3 al 28 marzo 2027, rinnovando l’invito al pubblico a partecipare a un nuovo ciclo di eventi dedicati alla musica e alla creazione artistica contemporanea.

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Redazione

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