Luca Moretti strega il Principato di Monaco con il mantello dei sogni al Gala della Rosa

Quando la tecnica suprema incontra il destino.

Lo stilista ligure Luca Moretti, già noto alla stampa francese come "stilista alchimista" per la sua capacità di fondere arte, cultura, storia e innovazione, si conferma sempre più protagonista indiscusso dell'eleganza internazionale, incarnando uno stile unico e incantando il Principato di Monaco con una delle sue creazioni capaci di lasciare a bocca aperta sul red carpet: un lussuoso mantello che celebra l'autenticità del Made in Italy.

Realizzati interamente artigianalmente dalle sapienti mani dello stesso Luca, l’abito e il mantello strabiliano per eleganza e autenticità, mostrando il lato talentuoso e marcatamente prezioso del saper fare manuale.

L'opera stilistica, così la si può definire, strega la critica come un tributo alla bellezza e alla cultura, rappresentando l'apice di un percorso artistico che ha visto il fashion designer protagonista non solo sulle passerelle di Cannes e Nizza, ma anche in importanti collaborazioni istituzionali e culturali.

Riconosciuto ambasciatore di Stile e Cultura, lo stilista di origini carcaresi continua a elevare il profilo della moda ligure nel mondo, unendo la maestria sartoriale a una visione avanguardistica del lusso.

Non è un semplice capo d'abbigliamento, ma una scultura tessile che fonde la moda con l'oreficeria più raffinata. Realizzato in velluto pregiato, che al tatto rivela la morbidezza della seta, il capo è impreziosito da grafismi lavorati a rilievo con filigrana dorata in argento, che ricalcano l’antica tradizione orafa italiana, e da bottoni sbalzati artigianalmente, veri e propri sigilli di stile.

Un'incastonatura regale di pietre preziose — granati, tormaline e diamanti — illumina il collier, studiato per integrarsi perfettamente con le linee del mantello, trasformandolo in un pezzo unico da collezione e creando un gioco di luci e ombre profondo e magnetico, di grande autenticità.

Con questa nuova apparizione a Monte-Carlo, Luca Moretti non si limita a vestire l'esclusività, ma lancia un messaggio di determinazione e perseveranza, dimostrando che la moda può essere un linguaggio universale capace di unire territori e generazioni.

Non sono i titoli delle scuole prestigiose o le eredità di famiglia a definire un designer, afferma con fermezza Luca Moretti, ribadendo una visione che lo ha consacrato nell'olimpo della moda internazionale.

«Per arrivare a certi livelli servono capacità reali, una conoscenza tecnica che non si impara solo sui libri ma sul campo, e l’abilità strategica di sapersi muovere nei contesti giusti intercettando i buyer che contano davvero. Per il resto, è la fortuna che decide di premiare chi ha avuto il coraggio di osare.»

