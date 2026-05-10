Cannes ospita il Festival Internazionale di Arte Pirotecnica 2026 con sei spettacoli nella Baia della città (Foto)

Torna nell’estate 2026 il Festival Internazionale di Arte Pirotecnica di Cannes, la manifestazione organizzata dal Palais des Festivals et des Congrès dal 1967 e considerata oggi un punto di riferimento mondiale nel settore degli spettacoli pirotecnici. L’evento si svolgerà nella Baia di Cannes il 4, 14 e 22 luglio e il 4, 15 e 24 agosto, con spettacoli in programma alle ore 22:00, ad eccezione della serata del 14 luglio prevista alle 23:00.

Gratuito e aperto a tutti, il Festival rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate della Costa Azzurra e richiama ogni anno migliaia di spettatori. Sei serate trasformeranno la baia cittadina in un grande teatro di luce e musica, con fuochi sincronizzati, effetti visivi spettacolari e scenografie immersive lungo i 500 metri del lungomare.

L’edizione 2026 avrà anche un forte valore commemorativo. Lo spettacolo del 14 luglio sarà infatti dedicato al decimo anniversario dell’attentato di Nizza. “Ogni estate, il Festival Internazionale di Arte Pirotecnica fa risplendere Cannes nel mondo. Gratuito e aperto a tutti, incarna la nostra volontà di proporre eventi di eccellenza e popolari, accessibili e capaci di unire le persone”, ha dichiarato David Lisnard, Sindaco di Cannes e Presidente dell’Agglomerazione Cannes Lérins.

Il Festival si conferma anche una prestigiosa competizione internazionale, nella quale grandi maestri artificieri provenienti da diversi Paesi si sfideranno per conquistare la Vestale d’Oro, il Premio della Giuria e il Premio del Pubblico.

Le compagnie partecipanti all’edizione 2026 saranno Pyro-Team D.O.O. dalla Serbia il 4 luglio, Nakaja Art dalla Polonia il 14 luglio, China Galaxy Pyrotechnics Co., LTD dalla Cina il 22 luglio, SARL Aquareve dalla Francia il 4 agosto e Joho Pyro Professional Fireworks AB dalla Finlandia il 15 agosto. La serata conclusiva del 24 agosto vedrà invece la partecipazione fuori concorso della compagnia ceca FLASH BARRANDOV Speciální Efekty, s.r.o.

Ogni spettacolo avrà una durata minima di circa venti minuti e sarà valutato secondo criteri artistici e tecnici basati sulla coerenza musicale, sulla qualità estetica e sulla padronanza tecnica.

La giuria dell’edizione 2026 sarà composta dalla giornalista Laurie Canac, da Caroline Delattre, Direttrice promozione di Cannes Radio, dal cantautore François Feldman, da Sébastien Grotus, Responsabile vendite CHR ed eventi Carlsberg, e dal produttore Valery Zeitoun.

Anche il pubblico sarà protagonista attraverso la votazione online disponibile sul sito ufficiale del Festival. Dopo ogni spettacolo, gli spettatori potranno attribuire un voto da 1 a 5 entro una settimana dall’esibizione. Il vincitore del Premio del Pubblico sarà annunciato il 24 agosto durante la serata conclusiva.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla tutela ambientale. Da oltre vent’anni il Palais des Festivals et des Congrès mette in atto un rigoroso sistema di pulizia della baia di Cannes per preservare l’ambiente marino. Dopo ogni spettacolo, due imbarcazioni specializzate effettuano la raccolta dei residui in superficie tramite reti laterali collegate a sacchi di recupero, mentre dalla mattina successiva sommozzatori specializzati intervengono sui fondali marini per rimuovere eventuali materiali residui.

L’organizzazione ha inoltre previsto specifici protocolli di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche. Gli spettacoli potranno essere rinviati in caso di vento superiore ai 20 km/h, moto ondoso superiore a un metro o condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli. Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate attraverso il sito ufficiale e i canali social del Festival.

Tra spettacolo, competizione internazionale e attenzione all’ambiente, il Festival Internazionale di Arte Pirotecnica di Cannes 2026 si prepara ancora una volta a illuminare la Baia di Cannes con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate francese.