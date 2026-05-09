Visite guidate al giardino della Citronneraie di Mentone

Situato al 69 della Corniche André Tardieu, il Mas Flofaro Citronneraie© è un sito emblematico immerso nel verde, dove una gestione familiare porta avanti la coltivazione del celebre limone di Mentone nel rispetto dei cicli naturali e attraverso metodi tradizionali tramandati nel tempo. Il frutto è protetto dal marchio IGP – Indicazione Geografica Protetta – riconoscimento ufficiale che ne certifica origine e qualità legate al territorio.

Grazie a un microclima unico tra mare e montagna, l’agrumeto offre un paesaggio caratterizzato da alberi secolari e vegetazione mediterranea. Le visite permettono ai partecipanti di conoscere il patrimonio agricolo locale, passeggiare tra gli agrumi e degustare i prodotti della produzione del Mas Flofaro.

L’iniziativa è proposta dalla Cellula dei Giardini d’Eccezione di Mentone e rientra tra le attività culturali dedicate alla valorizzazione della natura e delle tradizioni locali.

La prenotazione è obbligatoria e non è previsto il pagamento in loco. È richiesto l’uso di scarpe da trekking. Il sito non è accessibile alle persone in carrozzina.

Le tariffe ufficiali previste fino al 31 dicembre 2026 sono:

15 euro tariffa intera;

11 euro tariffa ridotta per ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il sito ufficiale: https://boutique.menton-riviera-merveilles.fr/.

Annullamento possibile in caso di maltempo.