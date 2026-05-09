 / Eventi

Eventi | 09 maggio 2026, 17:00

Visite guidate al giardino della Citronneraie di Mentone

Il Mas Flofaro Citronneraie© di Menton apre le porte ai visitatori con visite guidate dedicate alla scoperta del Limone di Mentone IGP, uno dei prodotti più rappresentativi del territorio della Riviera francese.

Visite guidate al giardino de La Citronneraie di Mentone. Foto: © Mas Flofaro.

Visite guidate al giardino de La Citronneraie di Mentone. Foto: © Mas Flofaro.

Situato al 69 della Corniche André Tardieu, il Mas Flofaro Citronneraie© è un sito emblematico immerso nel verde, dove una gestione familiare porta avanti la coltivazione del celebre limone di Mentone nel rispetto dei cicli naturali e attraverso metodi tradizionali tramandati nel tempo. Il frutto è protetto dal marchio IGP – Indicazione Geografica Protetta – riconoscimento ufficiale che ne certifica origine e qualità legate al territorio.

Grazie a un microclima unico tra mare e montagna, l’agrumeto offre un paesaggio caratterizzato da alberi secolari e vegetazione mediterranea. Le visite permettono ai partecipanti di conoscere il patrimonio agricolo locale, passeggiare tra gli agrumi e degustare i prodotti della produzione del Mas Flofaro.

L’iniziativa è proposta dalla Cellula dei Giardini d’Eccezione di Mentone e rientra tra le attività culturali dedicate alla valorizzazione della natura e delle tradizioni locali.

La prenotazione è obbligatoria e non è previsto il pagamento in loco. È richiesto l’uso di scarpe da trekking. Il sito non è accessibile alle persone in carrozzina.

Le tariffe ufficiali previste fino al 31 dicembre 2026 sono:

  • 15 euro tariffa intera;
  • 11 euro tariffa ridotta per ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il sito ufficiale: https://boutique.menton-riviera-merveilles.fr/.

Annullamento possibile in caso di maltempo. 

Visite guidate al giardino de La Citronneraie di Mentone. Foto: © Mas Flofaro.

Visite guidate al giardino de La Citronneraie di Mentone. Foto: © Mas Flofaro.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium