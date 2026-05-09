Guida TV: cosa vedere stasera tra grandi cult, action e cinema d’autore

La serata televisiva si preannuncia densa di appuntamenti imperdibili per gli amanti del grande schermo. Che siate alla ricerca di una serata adrenalinica, di un tuffo nel passato o di un'opera di riflessione civile, il palinsesto odierno offre soluzioni per ogni gusto.
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Azione e animazione per tutta la famiglia
Su Italia 1 la serata inizia all'insegna del divertimento con Kung Fu Panda 3 (21:25), capitolo conclusivo della celebre trilogia DreamWorks. A seguire, per chi preferisce l'azione 'live action', Jackie Chan e Chris Tucker tornano in Rush Hour - Missione Parigi (23:18). Gli amanti delle arti marziali più crude troveranno invece pane per i loro denti su Cielo con il mitico Kickboxer - Il nuovo guerriero (21:20) con Jean-Claude Van Damme.
Il grande cinema d’autore e la storia italiana
Rai Movie punta sulle emozioni forti con Gli anni più belli (21:10) di Gabriele Muccino, un viaggio attraverso quarant'anni di storia d'Italia visti dagli occhi di quattro amici. Su Rai Storia, invece, spazio all'impegno civile con Buongiorno, notte (21:10) di Marco Bellocchio, potente ricostruzione del sequestro Moro.
Suspense e brividi notturni
Per chi cerca tensione psicologica, Rai 4 propone Run (21:20), un thriller claustrofobico sulla relazione distorta tra madre e figlia, seguito dal pluripremiato Holy Spider (22:42). Su Iris segnaliamo Giochi di potere (21:14), un intrigo politico internazionale ad alto budget.
I cult intramontabili
Non mancano i grandi classici: Rete 4 celebra Bud Spencer con Bomber (21:34), mentre TV2000 propone l'eleganza senza tempo di Alfred Hitchcock con Caccia al ladro (22:37). Infine, per un tocco di erotismo e psicologia anni '90, su 27 Twentyseven va in onda Proposta indecente (21:14).
Una programmazione così variegata conferma come la TV generalista e tematica riesca ancora a catalizzare l'attenzione del pubblico, offrendo una cineteca accessibile a tutti direttamente dal divano di casa.