Monia Chokri presidente della Caméra d’Or al Festival de Cannes 2026: l’attrice e regista québécoise guiderà la giuria della 79ª edizione

La 79ª edizione del Festival de Cannes ha scelto Monia Chokri come presidente della giuria della Caméra d’Or. L’attrice, regista e sceneggiatrice del Québec raccoglie il testimone della regista italiana Alice Rohrwacher e sarà chiamata, insieme agli altri quattro membri della giuria, a decretare il miglior film d’esordio tra quelli presentati nella Selezione Ufficiale, alla Settimana della Critica e alla Quinzaine des Réalisateurs. Il vincitore sarà annunciato durante la Cerimonia di Chiusura di sabato 23 maggio.

“Un film d’esordio è un’esperienza vertiginosa, un momento decisivo in cui l’anima cerca la propria forma attraverso le immagini. È una seconda nascita — il risveglio dell’artista che è in noi. Un atto di verità che espone la nostra fragilità. E più il film si rivela al mondo, più acquista forza. È la rara libertà di essere completamente se stessi”, ha dichiarato Monia Chokri.

La libertà creativa rappresenta uno degli elementi centrali del suo cinema, caratterizzato da uno stile contemporaneo e da una costante ricerca espressiva. Anche Xavier Dolan ha sottolineato la sua “intolleranza per la mediocrità”. Attraverso personaggi complessi e imperfetti, Monia Chokri affronta il rapporto tra individuo e società, mettendo in scena un’intimità rara e autentica.

Nei suoi film convivono registri differenti — sentimentale, comico e sensuale — sostenuti da colonne sonore curate e da un montaggio dinamico. Le sue opere affrontano temi universali con un approccio decostruito e profondamente moderno.

Monia Chokri ha esordito alla regia nel 2013 con il cortometraggio An Extraordinary Person, interpretato da Anne Dorval e premiato in numerosi festival internazionali. In seguito ha diretto due lungometraggi: A Brother’s Love, vincitore del Premio Coup de cœur della Giuria nella sezione Un Certain Regard del 2019, e Babysitter, dedicato ai temi del dominio e della misoginia contemporanea.

La consacrazione internazionale è arrivata con The Nature of Love, presentato nella sezione Un Certain Regard del 2023 e premiato l’anno successivo con il César Award for Best Foreign Film. Il film racconta una storia d’amore ambientata tra differenti contesti sociali: da una parte un ambiente intellettuale e benestante, dall’altra una famiglia modesta e meno istruita. Attraverso questa relazione, la regista affronta con rigore e sensibilità il tema dei rapporti di classe.

Parallelamente alla carriera da regista, Monia Chokri ha continuato il proprio percorso come attrice. Tra i titoli più importanti in cui ha recitato figurano Heartbeats e Laurence Anyways di Xavier Dolan, oltre a Love Me Tender di Anna Cazenave Cambet.

L’attrice tornerà inoltre quest’anno sugli schermi del Palais des Festivals con Think Good di Géraldine Nakache, presentato nella sezione Cannes Première.

La presidente della Caméra d’Or sarà affiancata da quattro membri selezionati annualmente dalle associazioni che compongono la giuria del premio: l’Associazione francese dei direttori della fotografia, il Sindacato francese della critica cinematografica, la Società dei registi cinematografici e la Federazione delle industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali.

Accanto a Monia Chokri, la giuria della Caméra d’Or del 79° Festival de Cannes sarà composta anche da Michel Benjamin, membro dell’Association Française des Cinématographes (AFC), dal critico cinematografico Cédric Coppola per il Syndicat Français de la Critique de Cinéma (SFCC), dalla regista e sceneggiatrice Marine Francen per la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films (SRF) e da Christophe Massie, vice direttore generale di Eclair by Netgem, in rappresentanza della Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia (FICAM).

La presenza di Monia Chokri alla guida della giuria della Caméra d’Or rafforza il prestigio di un premio che, anche per l’edizione 2026 del Festival de Cannes, avrà il compito di mettere in luce uno dei debutti cinematografici più importanti e promettenti del panorama internazionale.