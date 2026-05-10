Monaco: proiezione del film “Paris, Texas” di Wim Wenders all’Institut Audiovisuel

L’Institut Audiovisuel de Monaco propone martedì 12 maggio alle ore 19:00 la proiezione di “Paris, Texas”, capolavoro firmato da Wim Wenders, presso L'Engelin.

Il film sarà presentato in versione originale con sottotitoli in francese nell’ambito della programmazione dedicata al cinema d’autore. Accessibile al pubblico, l’evento offrirà l’occasione di riscoprire una delle opere più intense e poetiche del cinema europeo degli anni Ottanta.

Realizzato nel 1984 come coproduzione tra Germania Ovest e Francia, “Paris, Texas” racconta la storia di Travis Henderson, un uomo che riappare improvvisamente nel deserto americano dopo anni di misteriosa assenza. Attraverso un viaggio intimo e silenzioso, il protagonista tenterà di ritrovare sé stesso, ricostruire il rapporto con il figlio e confrontarsi con il proprio passato.

Scritto da Sam Shepard, il film affronta temi universali come la solitudine, la memoria, il senso di colpa, la famiglia e la ricerca dell’identità, con lo stile malinconico e contemplativo che ha reso celebre il cinema di Wenders. L’opera è inoltre ricordata per la straordinaria fotografia di Robby Müller, per la suggestiva colonna sonora composta da Ry Cooder e per la memorabile interpretazione di Harry Dean Stanton, affiancato da Nastassja Kinski.

Premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes, “Paris, Texas” è oggi considerato uno dei grandi classici del cinema contemporaneo.