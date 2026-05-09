Concorso di Lingua Monegasca 2026: al via a Monaco le prove scritte con oltre 1.900 studenti partecipanti

Il Concorso di Lingua Monegasca 2026 prenderà il via a partire dalla metà di maggio con le prove scritte, seguendo il calendario già adottato lo scorso anno. L’iniziativa è organizzata congiuntamente dall’Istituzione Comunale, dalla Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS) e dal Comitato Nazionale delle Tradizioni Monegasche.

Attraverso questo concorso, le autorità governative e comunali confermano la volontà di preservare e promuovere la lingua monegasca, considerata uno dei pilastri fondamentali dell’identità culturale del Principato di Monaco.

Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:

lunedì 11 maggio 2026, dalle 14:00 alle 15:00, per le classi di seconda, prima e ultima superiore presso la sala polivalente dell’Istituto François d'Assise-Nicolas Barré;

martedì 12 maggio 2026: dalle 8:00 alle 9:50 per le classi di prima e seconda media presso il Collège Charles III e l’Istituto François d'Assise-Nicolas Barré; dalle 10:10 alle 12:00 per le classi di terza media e prima superiore presso il Collège Charles III e l’Istituto François d'Assise-Nicolas Barré;

mercoledì 13 maggio 2026, dalle 8:45 alle 9:30, per le classi quinte della scuola primaria nelle scuole elementari.

Alle prove scritte seguiranno le prove orali del concorso, in programma giovedì 28 maggio, venerdì 29 maggio e da lunedì 1° giugno a mercoledì 3 giugno 2026 nella sala del Consiglio del Municipio. Gli esami orali saranno riservati agli studenti selezionati al termine delle prove scritte.

Quest’anno parteciperanno al concorso 1902 studenti, rispetto ai 1911 registrati nell’edizione precedente. Un dato che conferma l’interesse dei giovani monegaschi e dei residenti del Principato verso la tutela del patrimonio culturale e linguistico locale.

La cerimonia di premiazione del Concorso di Lingua Monegasca 2026 si terrà mercoledì 17 giugno 2026 nella Corte d’Onore del Municipio di Monaco.