Festin des Mai, a Cimiez torna la festa: nuovo appuntamento in programma domani

Ai giardini di Cimiez la primavera si apre nel segno della tradizione. Nuovo appuntamento domani, domenica 10 maggio col “Festin des Mai”, storico appuntamento popolare che per l’intero mese trasforma uno dei luoghi più rappresentativi di Nizza in un palcoscenico di musica, danze, gastronomia e riti antichi.

Tra le manifestazioni più sentite dalla comunità locale, l’evento affonda le sue radici in epoca romana, quando si celebrava il rinnovamento della natura con l’innalzamento del “mai”, un grande pino decorato con fiori e alloro, simbolo di rinascita e prosperità.

Nel tempo, la ricorrenza si è evoluta in una festa conviviale senza perdere i suoi tratti identitari. Tra questi spicca il tradizionale “vira lou mai”, la danza collettiva attorno all’albero, che resta uno dei momenti più rappresentativi della manifestazione.

Accanto ai riti simbolici trovano spazio giochi popolari, come il pilou e il vitou, e le specialità della cucina nizzarda, protagoniste negli stand gastronomici. Tra gli appuntamenti più attesi anche l’elezione della Regina di Maggio, figura emblematica della festa.

Il “Festin des Mai” si conferma così un’occasione privilegiata per riscoprire l’identità culturale del territorio e vivere un momento di condivisione aperto a cittadini e visitatori, tra costumi tradizionali, musica e sapori autentici.





Programma integrale – Domenica 10 maggio 2026

Scena dell’Oliveraie

11: Coro La Ciamada Nissarda

12: Pifferi e Tamburi Li Sonhaires

13: Concerto Zine Band Orchestra

14:30 e 16:45: Danze folkloristiche La Ciamada Nissarda

15:15: Ballo musette con l’Orchestra Thierry Noll Trio

17:30: Balèti con Coco Beach Baleti

Presentazione in francese/nizzardo – Aurélie Basso e Gilles Roche (NKP Production)

Petite scène

14: “Polichinelle, tutto è permesso” – Compagnia Gorgomar – Spettacolo di marionette – Dai 5 anni

14:45 e 15:45: Pifferi e Tamburi Li Sonhaires

15: “Cappuccetto Rosso vede rosso” – Compagnia Bal Arts Légers – Teatro – Dai 4 anni

16: “Les Sangârigous” – Compagnia Bilbo – Lettura musicale – Dai 10 anni

Museo Matisse di Nizza

Musée Matisse Nice

Il 10 e il 17 maggio, il piazzale del museo si anima dalle 13:30 alle 16:30 con laboratori ludici proposti dai mediatori del Museo Matisse e del MAMAC.

Il museo invita inoltre a (ri)scoprire la collezione, visitabile fino al 25 maggio, e a creare o rinnovare il proprio pass museale. L’ingresso è gratuito per i residenti di Nizza e della Métropole.



Chantons ensemble –ore 15

Ovunque vi troviate nei giardini delle Arènes, diventate protagonisti della Festa dei Maggi: al via, intonate all’unisono l’inno di Nizza. Testi disponibili presso il punto informativo “Nice Patrimoine”.



