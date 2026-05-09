“Voyage au fil du timbre” al Musée des Timbres et des Monnaies di Monaco: oltre 180 francobolli raccontano la storia dei trasporti

Dal 11 maggio al 27 settembre 2026 il Musée des Timbres et des Monnaies, situato sulle Terrasses de Fontvieille a Monaco, ospita la mostra “Voyage au fil du timbre”, un percorso espositivo dedicato all’evoluzione dei trasporti attraverso la filatelia.

L’esposizione presenta una selezione di oltre 180 francobolli e un raro documento postale del 1870, concesso eccezionalmente in prestito dal Palais princier. Attraverso questi materiali, il pubblico viene accompagnato in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle grandi rivoluzioni dei trasporti che hanno trasformato le società moderne.

Dai primi messaggeri che percorrevano le strade a piedi o a cavallo fino alle tecnologie contemporanee, il percorso mette in luce l’ingegno umano nel superare i limiti della distanza, della velocità e della comunicazione. I documenti filatelici esposti raccontano le profonde trasformazioni delle reti di trasporto e il loro impatto sulla circolazione delle idee, sullo sviluppo del commercio e sui legami sociali.

Una sezione specifica della mostra è dedicata all’evoluzione delle automobili da corsa e da tempo libero. Attraverso la presentazione di modelli emblematici, l’esposizione ripercorre le trasformazioni tecniche ed estetiche di questi veicoli dalla loro origine fino ai giorni nostri, evidenziando il fascino duraturo per la velocità, le prestazioni e lo spirito di indipendenza legato al mondo delle corse automobilistiche.

Lungo il percorso espositivo, i visitatori possono così osservare come la storia dei trasporti si rifletta nella filatelia, offrendo uno sguardo insieme culturale, tecnico e artistico sull’avventura umana.

La mostra è visitabile fino al 27 settembre 2026 presso il Musée des Timbres et des Monnaies. Il museo è aperto dal lunedì alla domenica dalle 09:30 alle 17:00 e fino alle 18:00 nel periodo compreso tra luglio e settembre.

Il prezzo d’ingresso è di 3 euro.

Per ulteriori informazioni:

Tel. +377 98 98 41 44

Email: mtm@gouv.mc

