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Eventi | 15 maggio 2026, 09:18

Roquebrune-Cap-Martin: Oleg Sheludyakov presenta “Il giardino segreto” alla Salle Sainte-Lucie

Dal 18 maggio al 17 giugno 2026 circa 50 opere dell’artista saranno esposte nel cuore del Villaggio, tra vedute della Costa Azzurra, paesaggi urbani e ritratti mistici.

Oleg Sheludyakov

Oleg Sheludyakov

La Città di Roquebrune-Cap-Martin invita il pubblico a scoprire “Il giardino segreto”, la mostra dell’artista Oleg Sheludyakov allestita presso la Salle Sainte-Lucie, nel cuore del borgo storico, dal 18 maggio al 17 giugno 2026.

L’esposizione propone un’immersione nell’universo artistico di Sheludyakov attraverso una pittura figurativa dal linguaggio personale, caratterizzata dall’unione tra espressionismo e dimensione decorativa. Saranno presentate circa 50 opere, tra vedute della Costa Azzurra, paesaggi urbani, composizioni immaginarie e ritratti mistici.

L’anteprima della mostra è in programma giovedì 21 maggio alle ore 18.00.

Nel corso dell’esposizione, Oleg Sheludyakov proporrà inoltre uno o due workshop di disegno con modelli dal vivo, oltre a sessioni di ritratti rapidi realizzati sul posto in circa un’ora, una formula particolarmente apprezzata dal pubblico.

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari di apertura:

  • lunedì dalle 12.00 alle 16.30;
  • martedì dalle 12.00 alle 15.30;
  • mercoledì chiuso;
  • giovedì dalle 12.00 alle 18.30;
  • venerdì dalle 12.00 alle 15.30;
  • sabato dalle 14.00 alle 20.00;
  • domenica dalle 15.00 alle 20.00.

La mostra “Il giardino segreto” offre al pubblico l’opportunità di entrare nel mondo artistico di Oleg Sheludyakov e di scoprire una selezione di opere che raccontano paesaggi, emozioni e visioni personali dell’artista.

Redazione

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