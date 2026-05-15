Escursioni a Tende: visite guidate nel cuore della Vallée des Merveilles tra storia medievale e Musée des Merveilles (Foto)

L’Ufficio del Turismo di Mentone propone un’escursione giornaliera a Tende, villaggio simbolo della Vallée des Merveilles, con partenza dal Palais de l’Europe – Office de Tourisme, in avenue Boyer 8 a Mentone.

L’esperienza prevede una giornata dedicata alla scoperta del borgo e del suo patrimonio culturale e naturale. Dopo il trasferimento in bus navetta, i partecipanti avranno tempo libero per visitare il mercato locale di Tende prima dell’inizio della visita guidata tra le strade medievali del paese, pensata per approfondire la storia del villaggio.

Il programma include anche una pausa pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio è prevista la visita al Musée des Merveilles, dedicato alle incisioni rupestri e al patrimonio naturale della regione.

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di portare una borraccia piena d’acqua, indumenti caldi e scarpe chiuse adatte alla camminata, poiché gran parte dell’escursione si svolge all’aperto.

L’attività rientra tra le visite guidate organizzate dall’Ufficio del Turismo ed è segnalata come non accessibile in carrozzina.

Le escursioni saranno disponibili fino al 17 giugno 2026 al costo di 69 euro a persona, con tariffa unica.

Per le prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale: Menton Riviera & Merveilles.