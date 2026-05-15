Cagnes-sur-Mer capitale del gioiello contemporaneo: torna “Destination Bijou” tra mostre, artisti e creatività globale

Dopo il successo della prima edizione, torna “Destination Bijou Cagnes”, l’evento dedicato al gioiello contemporaneo che dal 4 al 7 giugno animerà il Château-Musée Grimaldi, per poi proseguire fino al 20 settembre al Museo del Gioiello Contemporaneo.

Una rassegna di respiro internazionale che conferma la città della Costa Azzurra come punto di riferimento per la creazione artistica legata al gioiello.

Sotto la direzione dei curatori Isabelle Busnel, Sébastien Carré e Juan Riusech, la manifestazione propone un programma ricco e articolato, capace di coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo, dalla Francia al Canada, passando per Spagna, Grecia e Svezia, insieme a giovani talenti di cinque prestigiose scuole francesi specializzate nel settore.

Undici mostre e incontri al Château Grimaldi

Cuore pulsante dell’evento sarà il Château-Musée Grimaldi, che ospiterà undici mostre, quattro conferenze e una serie di atelier aperti al pubblico.

Per quattro giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, gli spazi del castello accoglieranno gallerie e collettivi internazionali, oltre a esposizioni dedicate ad artisti locali e a un dialogo creativo tra Maud Traon e Anna Talbot.

Ampio spazio anche alla riflessione con un ciclo di conferenze: tra gli appuntamenti più attesi, quello della giornalista americana Jennifer Altmann sul tema dell’uso di materiali “modesti” nel gioiello contemporaneo, e l’intervento del collettivo europeo Extranalities.

Da segnalare inoltre la presenza di Herman Hermsen, figura di riferimento del settore, che racconterà oltre quarant’anni di carriera, e l’incontro tra Traon e Talbot sul loro percorso artistico internazionale.

Tre esposizioni al Museo del Gioiello Contemporaneo

Parallelamente, il Museo del Gioiello Contemporaneo ospiterà tre mostre dal 4 giugno al 20 settembre.

Tra queste spicca “Sparkle”, una collettiva internazionale nata da una call aperta, accanto alla retrospettiva dedicata a Herman Hermsen e alla quarta edizione di “Drag & Drop”, progetto sperimentale che mette in dialogo tre artisti attraverso la reinterpretazione reciproca delle loro creazioni.

Laboratori per famiglie e pubblico

Non mancheranno le attività partecipative: la Maison Commune accoglierà laboratori aperti a tutti, guidati da Maud Traon e Anna Talbot.

Il tema, “Junk Jewellery”, invita a creare gioielli utilizzando materiali di recupero – dalla plastica ai fiori artificiali, fino a strass e paillettes – in un’ottica di sostenibilità e sperimentazione.

Un evento ormai imprescindibile

Con “Destination Bijou”, Cagnes-sur-Mer rafforza la propria identità di “Ville et Métiers d’Art”, riconoscimento ottenuto nel 1995, e si conferma crocevia internazionale per il gioiello contemporaneo.

Un appuntamento ormai imprescindibile per appassionati, professionisti e curiosi, alla scoperta di un universo creativo in continua evoluzione.





