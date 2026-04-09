Dominique Lory premiato con il Gault&Millau d’Or 2026 a Nizza: riconoscimento per il Chef dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo e del ristorante Le Grill*

Il 30 marzo, a Nizza, Dominique Lory, Chef Esecutivo dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo e del ristorante Le Grill*, è stato insignito del Gault&Millau d’Or PACA e Monaco 2026, il più alto riconoscimento regionale assegnato dalla celebre guida gastronomica. Il premio è stato conferito durante la cerimonia del Gault&Millau Tour Provence-Alpes-Côte d’Azur-Monaco.

Dopo essere stato premiato nel 2024 con il trofeo “Techniques d’Excellences”, Dominique Lory riceve quest’anno la massima distinzione regionale del Gault&Millau, assegnata ogni anno allo chef che si distingue per la qualità del proprio lavoro rispetto ai colleghi della regione. A determinare il riconoscimento sono stati il suo savoir-faire d’eccezione, la fedeltà professionale, l’elevato livello di esigenza e la costanza nel tempo.

Il percorso di Dominique Lory ha avuto inizio nel 2002, quando ha intrapreso la collaborazione con lo Chef Alain Ducasse, lavorando tra Parigi, Saint-Tropez e Monaco. Nel 2011 ha assunto la guida del ristorante Le Louis XV-Alain Ducasse all’Hôtel de Paris, consolidando competenze tecniche e una rigorosa ricerca dell’eccellenza. Nel 2022, su impulso dello stesso Alain Ducasse, è stato nominato Chef Esecutivo dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, con la responsabilità delle cucine del Palace, tra cui Le Grill*, la Salle Empire, il Bar Américain e il servizio in camera, ad eccezione del ristorante Le Louis XV-Alain Ducasse.

«Ricevere il premio Gault&Millau d’Or è un’immensa fierezza. È il riflesso di una passione condivisa, di un lavoro di squadra e di un impegno quotidiano nel creare emozioni in ogni piatto», ha dichiarato Dominique Lory.

Oltre al riconoscimento personale, il Gault&Millau ha confermato nel 2026 l’elevato livello gastronomico delle tavole del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il ristorante Le Grill* mantiene tre toque e un punteggio di 15,5/20. Tra gli altri ristoranti premiati figurano Le Louis XV-Alain Ducasse all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, membro dell’Académie Gault & Millau con cinque toque d’oro; L’Abysse Monte-Carlo**, con quattro toque e un punteggio di 17/20; Blue Bay Marcel Ravin**, con tre toque e 16/20; Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alleno all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo*, anch’esso con tre toque e 16/20; ed Elsa Marcel Ravin*, con due toque e un punteggio di 14,5/20.

