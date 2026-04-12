Monte-Carlo Fashion Week 2026 a Monaco: sfilate, conferenze e protagonisti internazionali della moda sostenibile

La Monte-Carlo Fashion Week, evento ufficiale della moda del Principato di Monaco, torna dal 14 al 18 aprile 2026 con un calendario ricco di appuntamenti dedicati a creatività, innovazione e sostenibilità.

«Questa edizione rappresenta un momento chiave per promuovere una moda sempre più consapevole e responsabile, capace di coniugare estetica, innovazione e valori etici. Il nostro obiettivo è continuare a sostenere talenti e visioni in grado di avere un impatto positivo sull’intero sistema moda», ha dichiarato Federica Nardoni Spinetta, Presidente della Chambre Monégasque de la Mode.

L’inaugurazione ufficiale si terrà martedì 14 aprile alle ore 12:30 presso il Municipio di Monaco, con il discorso del sindaco Georges Marsan. In serata è previsto il “Cocktail Monaco Woman” da Equivoque, primo appuntamento della comunità internazionale della moda.

Mercoledì 15 aprile sarà interamente dedicato alle sfilate presso lo Yacht Club de Monaco, con la partecipazione di marchi e designer internazionali tra cui la Collection Spéciale del Yacht Club, Daphne Milano e Hyperlight Optics by Zepter, con un focus su occhialeria e innovazione tecnologica. Nella stessa giornata, la stilista italiana Isabel Fargnoli, alla guida dell’omonimo brand monegasco, celebrerà i legami tra Monaco e Italia durante la Giornata ufficiale del “Made in Italy”, promossa dall’Ambasciata d’Italia. In serata è attesa la sfilata del marchio GENNY, seguita da un cocktail esclusivo.

Giovedì 16 aprile lo Yacht Club ospiterà una serie di conferenze dedicate ai temi centrali del futuro della moda. In collaborazione con la Fondazione Prince Albert II di Monaco, una tavola rotonda riunirà esperti di sostenibilità ed economia circolare, tra cui la designer francese Célia Roussin, impegnata nella trasformazione dei residui della vite in soluzioni ecologiche, e Runa Ray di Kelptex, azienda statunitense che sviluppa biotessuti sostenibili combinando rifiuti tessili e alghe, partecipante alla Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani e candidata all’Earthshot Prize 2026.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si terrà un “Face to Face” con Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di Ray-Ban, Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica e Presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, dedicato ai temi dell’innovazione responsabile e dell’inclusione globale. Seguirà la conferenza “Fashion’s Next Chapter”, organizzata in collaborazione con la Chambre de Commerce de Monaco, con l’intervento di Alessandro Binello, fondatore e CEO del gruppo Quadrivio.

Parallelamente, prenderà vita il Fashion Hub, inaugurato alle ore 13:00 presso il Marius Monaco, dove brand internazionali selezionati – tra cui Crida Milano, Di Iorio, Presente Ancestral, Baiah e Yasmina Al Jaramani – presenteranno le loro collezioni.

Venerdì 17 aprile il Fashion Hub proseguirà le sue attività tra esposizioni, incontri e nuove collaborazioni. Alle ore 16:30, presso la Salle Leo Ferré, si terrà la sfilata di Polimoda con scenografia firmata Pavillon Bosio, École supérieure d’arts plastiques de Monaco. La giornata si concluderà con la cerimonia dei Fashion Awards e il gala dinner nella Grande Verrière del Grimaldi Forum, durante i quali verranno premiate personalità distintesi per visione etica e innovativa, con l’assegnazione del Positive Change Award.

Il gran finale è previsto per sabato 18 aprile al Grimaldi Forum, con una serie di sfilate che vedranno protagonisti marchi internazionali come Twinset, Kalfar, Beach & Cashmere Monaco di Federica Nardoni Spinetta, Diana Mara e Yasya Minochkina. A chiudere la manifestazione sarà la giovane designer britannica Macy Grimshaw, talento emergente diplomata al Central Saint Martins di Londra, le cui creazioni sono già state indossate da celebrità come Emma Corrin, Paloma Elsesser, PinkPantheress e Harry Styles.