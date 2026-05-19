Menton Sun Race 2026: la 40ª edizione della storica corsa tra mare e Alpi Marittime

La città di Mentone ospiterà dal 23 al 24 maggio 2026 la 40ª edizione della “Menton Sun Race”, storica manifestazione sportiva conosciuta in passato come “Ronde des Plages de Menton”. L’evento si svolgerà presso il lungomare cittadino.

Considerata una delle competizioni podistiche più note del territorio, la Menton Sun Race propone un fine settimana dedicato allo sport all’aria aperta, con percorsi che si sviluppano tra il mare Mediterraneo e le montagne delle Alpi Marittime, alle porte dell’Italia.

Il programma dell’edizione 2026 prevede quattro gare dedicate ai bambini, una camminata di 5 chilometri e tre percorsi trail di 46 km con 3.043 metri di dislivello positivo, 20 km con 1.383 metri di dislivello positivo e 13 km con 785 metri di dislivello positivo.

Le protagoniste principali del weekend saranno però le due gare su strada da 5 e 10 chilometri. La competizione dei 10 km è infatti indicata come la più antica corsa di questa distanza nelle Alpi Marittime. La gara è omologata dalla Fédération Française d’Athlétisme (FFA) e rappresenta una prova valida per la qualificazione ai campionati francesi.

Il percorso costiero offrirà ai partecipanti una vista sul litorale mediterraneo e sulla città di Mentone, definita la “perla di Francia”.

Le iscrizioni alla Menton Sun Race 2026 sono già aperte tramite il modulo ufficiale online.

La manifestazione sarà accessibile a partire dai 6 anni di età. Il costo dei biglietti varia da 3 a 18 euro.