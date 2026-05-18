Monaco, Racing Stars Football Cup 2026: vero e proprio calcio d’inizio della settimana del Gran Premio

Si tratta di un evento straordinario, ormai scritto a lettere d’oro nel calendario monegasco: la RACING STARS FOOTBALL CUP torna in grande stile mercoledì 3 giugno alle ore 15:30, vero e proprio calcio d’inizio della settimana del Gran Premio.

Sotto l’impulso dei Barbagiuans de Monaco e del loro presidente Louis Ducruet, lo Stade Louis II ospiterà una prestigiosa partita di gala che riunirà piloti, ex campioni, artisti e personalità internazionali in occasione dell’apertura ufficiale della settimana del Gran Premio di Monaco.

In un’atmosfera che si preannuncia spettacolare, la presenza eccezionale della leggenda brasiliana Ronaldinho e di Jacky Ickx — ambasciatore della RACING STARS FOOTBALL CUP 2026 e figura iconica del motorsport mondiale — conferirà all’evento una dimensione ancora più esclusiva e simbolica, nel segno dello sport, della condivisione e dell’impegno solidale.

«La Racing Stars Football Cup 2026 si preannuncia come un’edizione particolarmente ambiziosa e spettacolare. Questo evento rappresenta molto più di una semplice partita di gala: è un appuntamento capace di riunire personalità provenienti da universi differenti attorno a valori autentici di convivialità, solidarietà e passione sportiva. Anche quest’anno vivremo un momento straordinario di emozione e condivisione, al servizio di cause umanitarie che ci stanno profondamente a cuore.»

— Louis Ducruet

«Mettere notorietà, esperienza e passione al servizio di iniziative positive è certamente uno degli aspetti più significativi dello sport. Monaco ha sempre incarnato, ai miei occhi, un’eleganza e un dinamismo unici al mondo, e questo evento ne rappresenta perfettamente lo spirito: persone unite dal piacere dello sport, dal senso della condivisione e da una sincera volontà di sostenere cause importanti. Sono particolarmente orgoglioso di accompagnare questa edizione come ambasciatore e profondamente onorato della fiducia che Louis Ducruet ha voluto accordarmi.»

— Jacky Ickx

Ronaldinho, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Paul Mirabel, Paul de Saint Sernin e Nikos Aliagas…

Spettacolo assicurato per questa seconda edizione della RACING STARS FOOTBALL CUP.

Vera apertura della settimana del Gran Premio di Monaco, questa partita di gala tra i Barbagiuans e la Nazionale Piloti si impone come il preludio festoso e prestigioso a uno degli eventi più attesi del Principato.

Rilanciato lo scorso anno, questo appuntamento tradizionale, forte di oltre 30 anni di storia, ha riscosso un successo immediato, attirando un pubblico numeroso e tante personalità internazionali.

«La prima edizione è stata già straordinaria. L’entusiasmo popolare riscontrato l’anno scorso ci spinge oggi a voler fare ancora di più», dichiara Louis Ducruet, presidente dei Barbagiuans e organizzatore dell’evento, aggiungendo:

«L’edizione 2026 che stiamo preparando sarà ancora più ambiziosa, con un cast eccezionale e tante bellissime sorprese in arrivo…»

Un manifesto di prestigio tra sport e celebrità

Tra i primi nomi confermati lato piloti figurano anche Luke Browning, Oliver Goethe (F2) e l’ex difensore centrale italiano Leonardo Bonucci, leggenda della Juventus di Torino.

Altre personalità completeranno la rosa di una Nazionale Piloti desiderosa di rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno per sei reti a quattro.

Di fronte a loro, i Barbagiuans schiereranno una squadra a loro immagine: eclettica, internazionale e decisamente prestigiosa.

Attorno a Louis Ducruet si ritroveranno ex calciatori professionisti come Ludovic Giuly e Flavio Roma, ma anche il creator Tibo InShape, il modello Baptiste Giabiconi e l’immancabile DJ Yann Muller, solo per citarne alcuni.

«La RACING STARS FOOTBALL CUP è una straordinaria opportunità per aprire i Barbagiuans a personalità internazionali provenienti da mondi molto diversi. Vederli indossare con entusiasmo la nostra maglia è un vero orgoglio», afferma Louis Ducruet.

«L’ampliamento della squadra simboleggia anche la forza dei nostri valori di condivisione, solidarietà e convivialità, che oggi risuonano presso un pubblico sempre più ampio e variegato.»

Senza dimenticare naturalmente la presenza eccezionale di Jacky Ickx come ambasciatore della RACING STARS FOOTBALL CUP 2026.

Vera leggenda della Formula 1 e plurivincitore della 24 Ore di Le Mans, incarna da solo la storia, il prestigio e l’eccellenza del motorsport internazionale.

Volto amatissimo dagli appassionati, Jacky Ickx succede all’ex pilota finlandese Mika Häkkinen, due volte campione del mondo e ambasciatore dell’edizione 2025.

«Sotto l’impulso di Louis Ducruet, il cui impegno dona un’anima speciale a questa iniziativa, questo appuntamento continua a perseguire una splendida ambizione umanitaria e solidale. Sono molto felice di contribuire alla sua crescita e onorato di esserne associato», confida.

RONALDINHO OSPITE D’ONORE

È un annuncio eccezionale e già storico per la Racing Stars Football Cup.

Ronaldinho, vera leggenda del calcio mondiale e icona assoluta dello sport brasiliano, sarà presente a Monaco per partecipare all’evento con i colori dei Barbagiuans.

Considerato uno dei più grandi giocatori della storia, Ronaldinho sarà la stella principale di questa edizione 2026 e offrirà al pubblico monegasco l’occasione di vedere allo Stade Louis II colui che ha fatto tremare le reti di tutto il mondo grazie alla sua magia con il pallone tra i piedi.

«Non ho esitato nemmeno un secondo. Ricevere questo invito è stata una gioia immensa, e sarà una gioia ancora più grande poter giocare e dare il mio contributo. Monaco è un luogo magnifico dove lo sport, e in particolare il motorsport, è onnipresente. Ho sempre amato la Formula 1 e vi assisto ogni volta che ne ho l’occasione. Sarà un onore partecipare a una celebrazione nella quale contribuiamo concretamente a una causa più grande», dichiara Ronaldinho.

Pallone d’Oro 2005, campione del mondo con il Brasile nel 2002, due volte FIFA World Player of the Year, vincitore della Champions League con il FC Barcelona, campione di Spagna e d’Italia: ha segnato la storia del calcio con il suo talento unico e resta ancora oggi una delle figure più amate dello sport internazionale.

Oggi nuovo membro dei Barbagiuans Monaco, esprime il suo «grande onore» nell’unirsi a una squadra così emblematica.

«Sono molto felice di poter giocare e sostenere le due associazioni rappresentate, ma anche di ritrovare qui tante personalità provenienti da tutto il mondo. Sarà un momento eccezionale, all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e dell’amore per lo sport», assicura il campione brasiliano.

Per Louis Ducruet, associare l’immagine di Ronaldinho a questo evento rappresenta già qualcosa di storico per i Barbagiuans Monaco.

«Vedere Ronaldinho unirsi a noi oggi è un momento molto forte per la nostra squadra. I Barbagiuans sono sempre stati un’avventura umana fatta di passione e grandi incontri, ma accogliere una leggenda così universale rappresenta una nuova tappa nel nostro sviluppo. Avere un giocatore come lui al nostro fianco è straordinario», si rallegra il presidente dei Barbagiuans.

Un evento spettacolare e ricco di significato

Al di là del terreno di gioco, la Racing Stars Football Cup incarna valori cari ai Barbagiuans: solidarietà e impegno sociale.

Questa edizione 2026 sosterrà due importanti associazioni impegnate in cause essenziali.

Mercy Ships

Offre cure chirurgiche gratuite alle popolazioni bisognose in tutto il mondo, in particolare in Africa. Da oltre 45 anni, le sue navi ospedale (Africa Mercy e Global Mercy) portano speranza e guarigione dove ce n’è più bisogno.

Les Soins de l’Espoir

Aiuta persone provenienti da ambienti svantaggiati del Sud Est asiatico nei settori medico e paramedico, con l’obiettivo di finanziare operazioni chirurgiche e sviluppare strutture sanitarie. In particolare in Vietnam, dove molti bambini soffrono di patologie cardiache.

Restate connessi ai social network dei Barbagiuans de Monaco per scoprire progressivamente le formazioni delle due squadre e gli ultimi giocatori attesi.

Sito ufficiale dei Barbagiuans Monaco: https://barbagiuansmonaco.mc/

Biglietteria online: https://billetterie.asmonaco.com/fr/