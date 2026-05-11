Monaco United vince la Coppa Marenco e firma una storica doppietta nella sua prima stagione (Foto)

Il Monaco United continua a scrivere una pagina storica del proprio giovane percorso sportivo. Dopo aver già conquistato il titolo distrettuale in questa stagione, il club monegasco ha aggiunto anche la Coppa Marenco al proprio palmarès grazie a una netta vittoria per 11-0 contro il Villeneuve-Loubet nella finale della competizione.

Considerata il torneo di riferimento del Distretto 06, la Coppa Marenco rappresentava uno degli obiettivi principali della stagione per il Monaco United. Pur partendo tra le favorite, le giocatrici allenate da Marco Simone erano chiamate a confermare sul campo il proprio valore contro avversarie di livello competitivo.

Dopo un percorso affrontato con grande autorità, il Monaco United ha ritrovato in finale il Villeneuve-Loubet, squadra già battuta due volte in campionato durante la stagione. Nonostante i precedenti favorevoli, la finale richiedeva massima concentrazione e disciplina, elementi che le monegasche hanno dimostrato fin dai primi minuti di gioco.

Sin dal calcio d’inizio, il Monaco United ha imposto il proprio ritmo attraverso un lungo possesso palla e una costante intensità offensiva. Le occasioni da gol si sono susseguite rapidamente e la squadra ha mostrato grande efficacia sotto porta, prendendo immediatamente il controllo del punteggio. All’intervallo, il risultato era già di 4-0.

Il vantaggio maturato nel primo tempo ha consentito a Marco Simone di effettuare tutti i cambi programmati, permettendo a tutte le giocatrici presenti a referto di partecipare alla finale e condividere il successo della squadra.

Nella ripresa, il Monaco United ha continuato a dominare la partita, mantenendo alta l’intensità e mostrando lucidità offensiva fino al fischio finale. I gol si sono accumulati contro un Villeneuve-Loubet incapace di contenere il ritmo imposto dalle monegasche, fino al definitivo 11-0, risultato che certifica una prestazione di altissimo livello e il dominio mostrato dal club durante tutta la stagione nelle competizioni del Distretto 06.

“Siamo molto felici di conquistare un primo trofeo dopo appena nove mesi di questo percorso e di poterlo portare rapidamente a Monaco. Nonostante una partita molto fisica contro un avversario ben preparato, la squadra ha saputo restare paziente, fedele alla propria filosofia di gioco e creare numerose occasioni. È stata una bellissima finale, al di là del risultato”, ha dichiarato Marco Simone, Presidente e Allenatore del Monaco United WFC.

Con questo successo, il Monaco United realizza così una storica doppietta campionato–Coppa Marenco nella sua primissima stagione di esistenza.

La stagione, però, non è ancora conclusa. L’attenzione del club è ora rivolta alla finale della Coppa del Mediterraneo, in programma domenica prossima contro la squadra riserve dell’Olympique de Marseille. Un traguardo già storico per il Monaco United, diventato la prima squadra del distretto a raggiungere la finale di questa prestigiosa competizione, riservata a club militanti in categorie superiori.