CSI4 Jumping International de Mâcon Chaintré 2026: i grandi campioni del salto ostacoli protagonisti ai piedi dello Château de Chaintré

Dal 21 al 24 maggio 2026 il salto ostacoli internazionale tornerà protagonista ai piedi dello Château de Chaintré con una nuova edizione del CSI4* Jumping International de Mâcon Chaintré, appuntamento ormai imprescindibile del calendario equestre francese. L’evento unirà ancora una volta sport di altissimo livello, convivialità e tradizione gastronomica locale, confermando l’atmosfera che da oltre quindici anni caratterizza la manifestazione.

Per quattro giorni, i migliori cavalieri internazionali si sfideranno su percorsi firmati dal francese Cédric Longis, con l’obiettivo di conquistare il prestigioso Grand Prix de la Ville de Mâcon, momento culminante del weekend in programma domenica 24 maggio.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del salto ostacoli mondiale. Per l’Irlanda saranno presenti Denis Lynch e Mark McAuley, mentre il Regno Unito sarà rappresentato dalla leggenda del jumping John Whitaker e dal nipote Joe Whitaker, habitué dell’evento.

Il Brasile potrà contare su tre cavalieri di primo piano, tra cui Marlon Modolo Zanotelli e Pedro Junqueira Muylaert, volti noti dei principali concorsi internazionali. Il Belgio sarà rappresentato da Rik Hemeryck, mentre i Paesi Bassi schiereranno Sanne Thijssen, medaglia d’argento a squadre ai Campionati del Mondo 2022 di Herning.

Tra gli svizzeri attesi in gara figurano Bryan Balsiger, Edouard Schmitz e l’esperto Pius Schwizer, vincitore del Grand Prix di Mâcon nel 2019. Grande attesa anche per il marocchino Abdelkebir Ouaddar, molto apprezzato dal pubblico locale dopo il successo ottenuto nel Grand Prix de la Ville de Mâcon nel 2015.

La Francia presenterà una squadra particolarmente ambiziosa con Olivier Perreau, medaglia di bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Philippe Rozier e Roger-Yves Bost, medagliati olimpici a squadre a Rio 2016, oltre a Marc Dilasser, vincitore del Grand Prix de la Ville de Mâcon della scorsa edizione. In gara anche Grégory Cottard e Marie Demonte, terza classificata nel Grand Prix 5* del Printemps des Sports Équestres poche settimane fa. Attenzione inoltre alle giovani promesse Jeanne Sadran e Mégane Moissonnier, determinate a entrare nell’albo d’oro della competizione.

L’America Latina sarà rappresentata anche dal colombiano René Lopez, forte di una lunga esperienza nei principali eventi internazionali, e dal cileno Jorge Matte Capdevila, alla sua prima partecipazione a Mâcon.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la presenza della Cina, rappresentata per la prima volta da tre cavalieri: Sijin Wang, Cheng Yan e Vicky Liu, a conferma della crescente dimensione internazionale della manifestazione.

Accanto alle prove CSI4*, il programma includerà anche le competizioni CSI1* dedicate ai giovani cavalli più promettenti, contribuendo a mantenere l’atmosfera conviviale e familiare che contraddistingue l’evento.

Con grandi campioni, partner storici, gastronomia locale e momenti di condivisione, il CSI4* Jumping International de Mâcon Chaintré continuerà a offrire una combinazione unica tra eccellenza sportiva e arte di vivere francese.

Resta ora una sola domanda: chi succederà al vincitore dello scorso anno nel Grand Prix de la Ville de Mâcon? La risposta arriverà domenica 24 maggio, al termine di una competizione che si preannuncia spettacolare.