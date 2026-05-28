European Challenger Championships 2026: Monaco ospita i Campionati dei Piccoli Stati d’Europa di atletica

Il Principato di Monaco ospiterà sabato 30 maggio 2026 la sesta edizione degli European Challenger Championships (ECC), i Campionati dei Piccoli Stati d’Europa di atletica, organizzati sotto l’egida dell’Association Sportive des Petits États d’Europe (AASSE) con il supporto di European Athletics.

Creata nel 2016 per offrire alle piccole nazioni europee un appuntamento internazionale dedicato all’atletica leggera, la competizione biennale si è progressivamente affermata come un evento importante del calendario europeo. Gli European Challenger Championships permettono agli atleti di ottenere risultati validi per la qualificazione ai principali eventi internazionali, tra cui Campionati Europei, Campionati Mondiali e Giochi Olimpici.

Monaco, storicamente legata allo sviluppo dell’atletica internazionale anche attraverso il Meeting Herculis EBS, ospiterà un’edizione organizzata in collaborazione con le federazioni partecipanti e strutturata in un’unica giornata di gare.

Saranno presenti quasi 300 atleti e 100 allenatori provenienti da 16 nazioni europee: Andorra, Albania, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Georgia, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Lussemburgo, Moldavia, Malta, Montenegro, Macedonia del Nord, San Marino e Monaco. Il Vaticano parteciperà inoltre come ospite fuori concorso.

Il programma comprenderà 26 discipline di atletica tra gare di corsa, salto e lancio, con un calendario pensato per il pubblico locale e internazionale.

Oltre all’aspetto sportivo, gli European Challenger Championships rappresentano una piattaforma di visibilità per le piccole nazioni europee, spesso meno presenti sulla scena internazionale. L’evento promuove valori di inclusione, cooperazione, diversità ed eccellenza sportiva.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, è prevista la presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, del Presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov e del Presidente dell’Athletics Association of Small States of Europe Frank Carreras.

L’organizzazione coinvolgerà circa 200 volontari impegnati nell’accoglienza delle delegazioni, nella logistica e nella gestione tecnica della competizione.

I Campionati saranno trasmessi in diretta su TVMonaco dalle 17:00 alle 19:00, garantendo visibilità nazionale e internazionale alla manifestazione.

L’edizione 2026 rappresenterà inoltre un test organizzativo importante in vista dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2027. La Fédération Monégasque d’Athlétisme, insieme alle istituzioni del Principato e ai partner coinvolti, potrà così sperimentare i dispositivi logistici e operativi previsti per l’evento del 2027.

Con questa manifestazione, Monaco conferma il proprio ruolo nell’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali.

Programma completo e informazioni utili disponibili sul sito ufficiale: https://www.fma.mc/ecc-2026/.