Nizza si ferma per la finale: maxi fan zone in città per vivere il sogno della Coupe de France

La città si prepara a vivere una serata di grande calcio e passione collettiva. Venerdì 22 maggio l’OGC Nice scenderà in campo allo Stade de France contro il RC Lens per la finale della Coupe de France, e per l’occasione il Comune ha organizzato una grande fan zone nel cuore urbano, al Miroir d’eau sulla Promenade du Paillon.



L’iniziativa, voluta dal sindaco Eric Ciotti, permetterà a residenti e turisti di seguire la partita in diretta su due maxi schermi. L’area potrà accogliere fino a 12 mila persone, trasformandosi in un vero e proprio stadio a cielo aperto.



L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18, con ingresso libero e gratuito. Il pubblico potrà accedere dalla Traverse Flandres Dunkerque, mentre per le persone con mobilità ridotta sarà disponibile l’ingresso da Place Masséna.

All’interno saranno presenti food truck e punti ristoro per accompagnare l’attesa fino al calcio d’inizio, fissato alle 21.



Nel pre-partita, fino all’inizio dell’incontro, la fan zone sarà animata da Fabien Hill, speaker ufficiale del club, con contenuti video dedicati al percorso del Nizza nella competizione.



Previsto anche un accesso dedicato alla stampa: i giornalisti accreditati dovranno presentarsi alle ore 18 presso il punto di accredito davanti all’Hôtel de Ville.



Una serata che si preannuncia carica di emozione, con la città pronta a stringersi attorno alla propria squadra per inseguire un trofeo che manca da decenni.



