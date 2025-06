Un viaggio gastronomico in Spagna al Café de Paris Monte-Carlo

Il Café de Paris Monte-Carlo si trasforma, per cinque giorni, in una vera e propria enclave della cultura spagnola. Dal 11 al 15 giugno 2025, gli amanti della gastronomia e delle tradizioni iberiche potranno immergersi in un'esperienza unica tra sapori intensi e spettacoli coinvolgenti.

L'evento prevede un menù speciale firmato dallo chef Fernando Lopez, che porterà in tavola le migliori specialità della cucina spagnola, dai classici tapas preparati al momento fino ai piatti più raffinati della tradizione. A completare l’esperienza sensoriale, il maestro Javier Manfredi offrirà una dimostrazione di découpe di jambon ibérico, arte che affonda le radici in secoli di tradizione culinaria.

La serata sarà animata dal ritmo travolgente del flamenco, grazie al gruppo Flamenco Jose Lucena e alla straordinaria presenza del cantante Alvaro Alcaidhe. Le danze appassionate e la musica vibrante trasformeranno il Café de Paris Monte-Carlo in un angolo di Andalusia nel cuore della Costa Azzurra.

Da 151 anni, il Café de Paris Monte-Carlo rappresenta un punto di riferimento nella Principauté, un luogo dove celebrità e visitatori si incontrano per vivere momenti indimenticabili. Questo evento speciale promette di aggiungere un capitolo affascinante alla sua lunga storia, celebrando l’arte di vivere con un tocco spagnolo.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la magia di una serata iberica senza lasciare Monaco.