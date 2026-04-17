Saorge ospita Victor Collet alla Libreria Caïros: discussione sul libro

Ti invitiamo alla libreria Caïros per una serata dedicata alla storia delle resistenze urbane a Marsiglia. Sarà presente l'autore Victor Collet per presentare e discutere il suo ultimo libro, "Du taudis au Airbnb" (Dai bassifondi ad Airbnb), un'opera fondamentale per chi vuole comprendere l'evoluzione e le tensioni della città provenzale.

L'evento propone un'immersione profonda nei cambiamenti radicali che stanno interessando Marsiglia. Nel suo saggio, Collet offre un'indagine accurata sulla resistenza popolare contro il degrado abitativo e i processi di gentrificazione. Attraverso l'analisi delle lotte locali, l'autore spiega come le decisioni politiche abbiano trasformato il volto della città:

La minaccia ai quartieri storici: La pressione sulle zone popolari.

L'impatto del turismo: Il passaggio dalle abitazioni di fortuna al fenomeno degli affitti brevi (Airbnb).

Diritto alla casa: Un dibattito cruciale sulle sfide sociali e politiche dell'abitare contemporaneo.

Ricercatore in scienze politiche e attivista da sempre schierato per il diritto alla città, Victor Collet focalizza i suoi studi sulla sociologia dei movimenti sociali.

Prima di documentare la realtà marsigliese, Collet ha ottenuto ampi consensi per le sue ricerche sulla storia dell'immigrazione e sulle battaglie abitative a Nanterre. Il suo impegno intellettuale mira a preservare la memoria delle mobilitazioni collettive, impedendo che i grandi progetti di rinnovamento urbano cancellino il passato di chi ha lottato per non essere escluso dalla propria città.

Non mancare: Un'occasione unica per riflettere sul futuro dello spazio urbano insieme a uno dei suoi più attenti osservatori.