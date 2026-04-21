La 5ª edizione del Salone del Turismo Menton Riviera & Merveilles torna al Palais de l’Europe

Questo evento invita a scoprire l'intera diversità di esperienze offerte dal territorio di Menton, Riviera & Merveilles e a immaginare le prossime fughe fuori porta in ogni stagione.

Una vetrina del dinamismo turistico locale

Con oltre 50 espositori, questo salone dedicato ai fornitori di attività della Riviera Francese mette in risalto tutta la ricchezza e la varietà delle proposte del territorio Menton Riviera & Merveilles.

I visitatori – turisti e residenti – potranno scoprire:

Attività culturali: visite guidate, escursioni, musei, patrimonio locale.

Sport e natura: escursioni, arrampicata, via ferrata, parapendio, mountain bike, attività nautiche.

Artigianato artistico: incontri con artigiani e artisti locali.

Prodotti tipici: specialità locali emblematiche della Riviera francese.

Pensato come una vera e propria esperienza immersiva, il Salone invita ognuno a pianificare i prossimi viaggi, valorizzando al contempo gli attori che rendono vivo il territorio. Che si tratti della prima volta o di una destinazione già nota, tutti sono invitati a passeggiare tra gli stand, incontrare i professionisti e scovare nuove idee.

Un programma ricco per il grande pubblico

Durante tutta la giornata:

Ore 10:00: Inaugurazione ufficiale – Forum del Palais de l’Europe, alla presenza della Sig.ra Alexandra Masson (Presidente della Comunità della Riviera Francese, Sindaco di Mentone, Deputata delle Alpi Marittime), del Sig. Gérard Spinelli (1° Vicepresidente della CARF, Sindaco di Beausoleil delegato all'Attrattività del territorio e al Turismo), dei Sindaci, degli eletti e dei rappresentanti della CARF.

Concorso a premi con numerosi lotti in palio (previa iscrizione) – Estrazione alle ore 16:00.

Trenino turistico (partenze regolari – tariffa speciale 10 €).

Attività e momenti salienti:

Ore 10:00: Visita guidata "Autour du Marché" (4 €) a cura del Servizio del Patrimonio della Città di Mentone.

Ore 14:00: Escursione "Le 10 viste più belle di Mentone" (a partire da 15 €) con l'agenzia Orgaya (gratuita pentru albergatori).

Ore 14:30: Passeggiata "La Belle Époque" (8 €) a cura del Servizio del Patrimonio della Città di Mentone.

Ore 15:30: Conferenza per il grande pubblico: "Le ricchezze turistiche della Riviera Francese e gli strumenti di comunicazione dell'Ufficio del Turismo" – Salon des Pays-Bas.

Ore 18:00: Chiusura del salone.

Una serata dedicata ai professionisti del turismo

A partire dalle 17:00, il salone prosegue con un programma dedicato agli addetti ai lavori:

Ore 17:00: Conferenza "Come l'IA sta ridefinendo le pratiche turistiche di viaggiatori e professionisti" Relatore: Benoit Dudragne (ID Rezo).

Ore 18:30 – 20:30: Serata di networking Un momento conviviale con buffet che riunisce espositori, istituzioni e professionisti del settore.

Un evento al servizio del territorio

Il Salone del Turismo e del Tempo Libero si afferma come un momento strategico per:

Valorizzare l'attrattività della destinazione Menton Riviera & Merveilles.

Favorire l'incontro tra professionisti e visitatori.

Incoraggiare un turismo locale, sostenibile e accessibile.

Informazioni pratiche: Salone del Turismo 2026

Palais de l’Europe – 8 avenue Boyer, Mentone, mercoledì 29 aprile 2026 , 10:00 – 18:00 (ingresso gratuito).



Vi aspettiamo numerosi per scoprire, scambiare idee, condividere e sognare!