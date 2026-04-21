La Napoule Boat Show, al via la 34ª edizione: nautica sostenibile e occasioni protagoniste

Tutto pronto per la 34ª edizione del La Napoule Boat Show, uno degli appuntamenti primaverili più attesi della Costa Azzurra dedicati alla nautica da diporto.

La manifestazione prende il via giovedì 23 aprile nel porto di Mandelieu-La Napoule, dove fino al 26 aprile saranno protagonisti oltre cento marchi internazionali e circa 200 imbarcazioni, con dimensioni comprese tra i 4 e i 26 metri.



Elemento distintivo di questa edizione è la forte presenza del mercato dell’usato, che rappresenta circa il 60% delle unità esposte. Accanto alle barche in acqua, una cinquantina di stand a terra riunisce operatori specializzati nei servizi nautici: assicurazioni, manutenzione e refitting, motorizzazioni, illuminazione, accessori tecnici e abbigliamento sportivo.





Innovazione e sostenibilità al centro

Il salone guarda con decisione al futuro della nautica, puntando sulle tecnologie sostenibili.

Tra le novità, spicca la presentazione di un’imbarcazione elettrica di 16 metri proposta da BDA. Cannes Marine introduce invece soluzioni a pannelli solari pensate per sostituire i tradizionali gruppi elettrogeni, mentre la Sarl Lethiec presenta nuovi motori elettrici destinati a tender e barche a vela.



Esperienze in mare e tradizione

Non solo esposizione: il programma prevede anche attività ed esperienze dirette. Sabato 25 aprile sarà possibile salire a bordo dei catamarani sportivi Sailing 40 grazie a Black Tenders Events.

Parallelamente, l’associazione Les Pointus de la Baie de Cannes organizza uscite su imbarcazioni storiche, con finalità educative rivolte ai più giovani.





Servizi premium e accoglienza

Sul fronte commerciale emergono nuove formule di vendita che integrano esperienze esclusive. È il caso di Lucker Yachts, che abbina all’acquisto di imbarcazioni servizi come voli in elicottero, giornate in pista e cene gourmet.

L’area del porto offrirà inoltre diverse opzioni di ristorazione, tra food truck e locali già presenti, mentre un servizio navette faciliterà gli spostamenti per tutta la durata dell’evento.



Un porto strategico e sostenibile

Situato in una posizione privilegiata tra l’Esterel e il massiccio del Tanneron, di fronte alle Isole di Lérins e a pochi passi dal castello di La Napoule, il porto rappresenta un punto di riferimento per la nautica del Mediterraneo.

Inaugurato nel 1969, dispone di oltre 900 posti barca e si distingue per l’attenzione all’ambiente, certificata da riconoscimenti come il Pavillon Bleu e il marchio “Ports Propres”.



Negli ultimi anni la struttura ha investito in innovazione e sostenibilità, con sistemi avanzati per la gestione delle acque reflue, aree dedicate alla raccolta differenziata e progetti per la tutela della biodiversità marina, tra cui una nursery per pesci.



Con oltre 35 marchi rappresentati stabilmente, il porto di La Napoule si conferma uno dei principali hub nautici del Mediterraneo, capace di coniugare sviluppo tecnologico, servizi di qualità e rispetto per l’ambiente.



