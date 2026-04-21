"Lisa" di Nicolas Devort al Théâtre des Muses di Monaco: il nuovo spettacolo dell’attore francese sull’adolescenza e i legami familiari

Il Théâtre des Muses di Monaco si prepara ad accogliere un nuovo e atteso appuntamento con il teatro d’autore. Dal 6 al 10 maggio 2026, Nicolas Devort presenterà il suo ultimo spettacolo, intitolato "LISA". Dopo il riscontro ottenuto con le precedenti produzioni "Dans la peau de Cyrano" e "La Valse d'Icare", l'artista torna con un "seul en scène" (assolo) di 75 minuti che promette di emozionare il pubblico monegasco.

La trama e i temi Al centro della narrazione c'è Lisa, una ragazza di soli 15 anni profondamente preoccupata per il suo futuro, per lo stato del mondo e per il rapporto con sua madre. La vicenda si sviluppa in un momento di grande cambiamento: mentre Lisa stringe la sua prima amicizia a scuola, la madre single incontra un uomo dopo lungo tempo. Questo evento rompe la routine quotidiana e costringe madre e figlia a ridefinire il loro legame, rimasto fino a quel momento distante.

Lo spettacolo esplora con sensibilità domande universali: come si costruisce o si ricostruisce la propria identità quando le proprie convinzioni si scontrano con le pressioni e le norme sociali? Come si può affermare la propria legittimità e il proprio posto nel mondo a soli 15 anni?

Le rappresentazioni si terranno presso il Théâtre des Muses, situato in 45A Bd du Jardin Exotique a Monaco. Lo spettacolo ha una durata di un’ora e un quarto ed è offerto dall’AVIP.

Il calendario delle repliche prevede i seguenti orari:

Mercoledì 6 maggio: ore 20:00

Giovedì 7 maggio: ore 20:00

Sabato 9 maggio: ore 20:00

Domenica 10 maggio: ore 17:00

La struttura è accessibile alle persone con mobilità ridotta. Per informazioni è possibile contattare l'organizzatore al numero 97 98 10 93 o via email all'indirizzo axel.theatredesmuses@gmail.com