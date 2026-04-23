Nizza, doppio Consiglio il 24 aprile: taglio delle tasse e sicurezza al centro dell’agenda

Venerdì 24 aprile sarà una giornata chiave per la governance cittadina di Nizza, con due importanti appuntamenti istituzionali: alle ore 9 il Consiglio municipale presso il Municipio, seguito alle 14 dal Consiglio metropolitano al Centre Universitaire Méditerranéen. Entrambe le sedute saranno trasmesse in diretta online.

Taglio delle tasse e bilancio: le priorità del Comune

Tra i punti principali all’ordine del giorno del Consiglio municipale spicca la proposta di riduzione delle aliquote della fiscalità locale per il 2026. L’obiettivo dichiarato è restituire potere d’acquisto ai cittadini attraverso risparmi immediati.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi finanziari, con una serie di delibere che riguardano il regolamento di bilancio, il recupero anticipato dei risultati 2025 e l’adeguamento dei conti per il 2026, oltre alla definizione di nuovi programmi e contributi a sostegno di alcune gestioni pubbliche.

Sicurezza e innovazione

Sul fronte sicurezza, l’amministrazione intende rafforzare la presenza e l’efficacia della polizia municipale, puntando su una maggiore coordinazione operativa, lo sviluppo di unità specializzate e l’introduzione di nuove tecnologie.

Cultura e scuole: progetti per il futuro

Tra i dossier più rilevanti figura lo studio di fattibilità per la realizzazione di una grande sala del Théâtre National de Nice nella Gare du Sud, progetto strategico per il rilancio culturale cittadino.

Importante anche il capitolo dedicato all’istruzione, con il lancio del piano di adattamento e riqualificazione energetica delle scuole pubbliche per il biennio 2026-2027.

Nuovi organismi e nomine

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a rinnovare la composizione del Centro comunale di azione sociale e a istituire un nuovo Alto Consiglio municipale della sanità, dedicato a prevenzione e accesso alle cure. In agenda anche il rinnovo delle commissioni legate ai servizi pubblici.





Nel pomeriggio il Consiglio metropolitano

Nel pomeriggio, il Consiglio della Métropole Nice Côte d’Azur affronterà a sua volta temi centrali per l’area vasta.

Tra le prime delibere figurano la ridefinizione delle commissioni metropolitane e la determinazione delle indennità degli eletti.

Fiscalità e conti 2026

Anche a livello metropolitano sarà discusso il tema fiscale, con la fissazione delle aliquote per il 2026 e la prevista riduzione della tassa sui rifiuti. Il Consiglio dovrà inoltre approvare il bilancio complessivo, comprensivo dei budget principali e accessori, delle sovvenzioni e dei fondi di solidarietà.

Nomine e governance

Infine, spazio alla riorganizzazione interna, con la nomina dei membri delle principali commissioni, dagli appalti ai servizi pubblici e dei rappresentanti della Métropole in vari organismi esterni.



Una giornata densa di decisioni strategiche che delineeranno le politiche economiche, sociali e urbane di Nizza per i prossimi anni.



