Biot, la magia della grande musica torna con le Heures Musicales: Capuçon, Liu e i talenti emergenti illuminano la 43ª edizione

Quattro serate, grandi nomi della musica classica e nuove promesse: torna dal 21 maggio al 12 giugno la 43ª edizione del Festival des Heures Musicales di Biot, appuntamento ormai storico nel panorama culturale delle Alpi Marittime.

Organizzata dall’associazione Heures Musicales de Biot sotto l’egida del Comune e con il sostegno del Consiglio Dipartimentale, la rassegna conferma la sua vocazione: coniugare eccellenza artistica e scoperta, fidelizzando un pubblico sempre più ampio di appassionati.

L’edizione 2026 si muove nel segno della continuità ma anche dell’innovazione. È dedicata a Liliane Valsecchi, figura chiave nella crescita del festival fino al 2024, e può contare su due padrini d’eccezione: Renaud Capuçon e Gautier Capuçon.

Ad aprire il programma, giovedì 21 maggio , sarà proprio il celebre duo formato dai fratelli Capuçon – violino e violoncello – protagonisti di una serata che si preannuncia di altissimo livello.

Il 25 maggio spazio al pianista Bruce Liu, vincitore del prestigioso Concorso Chopin 2021, che porterà a Biot il suo programma “Nuit espagnole”, apprezzato per eleganza e profondità interpretativa.

Il 5 giugno sarà invece la volta di un duo originale e coinvolgente: la trombettista Lucienne Renaudin-Vary e l’accordionista Félicien Brut, protagonisti del progetto “Perfect Match”, capace di unire repertori e sonorità diverse, dal classico al musette.





Lucienne RENAUDIN VARY e Félicien BRUT

Gran finale il 12 giugno con la serata dedicata ai “Jeunes Talents”: sul palco la giovanissima pianista Sophia Liu, 17 anni, già considerata una rivelazione per maturità e sensibilità musicale. Il suo programma attraversa i grandi compositori romantici, da Chopin a Čajkovskij fino a Balakirev.

Da oltre quarant’anni il festival rappresenta un punto di riferimento per la musica classica nella regione, grazie anche all’acustica unica della chiesa Sainte Marie-Madeleine e a un’atmosfera raccolta e conviviale che avvicina artisti e pubblico.

I concerti si terranno alle ore 21.

Sophia LIU © Frances Marshall

Prenotazione obbligatoria per motivi di sicurezza e capienza: dal 20 aprile online sul sito del Comune di Biot e dal 29 aprile presso l’ufficio turistico. È inoltre disponibile un servizio navetta dal parcheggio della Fontanette nelle serate di spettacolo.

Una nuova edizione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, mantenendo vivo lo spirito di scoperta e curiosità che da sempre contraddistingue le Heures Musicales.



Bruce LIU © Christoph Koestlin

Il programma nel dettaglio

Giovedì 21 maggio – ore 21 - Concerto d’apertura

Renaud Capuçon (violino)

Gautier Capuçon (violoncello)

Musiche di Schulhoff, Ravel, Kodály

Lunedì 25 maggio – ore 21 - Nuit espagnole

Bruce Liu, recital pianoforte

(1° premio Concorso Chopin 2021)

Musiche di Beethoven, Chopin, Ravel, Liszt

Venerdì 5 giugno – ore 21 - Perfect Match

Lucienne Renaudin-Vary (tromba)

Félicien Brut (fisarmonica)

Musiche di Piazzolla, Bernstein, Legrand, Galliano

Venerdì 12 giugno – ore 21 - Concerto Jeunes Talents

Sophia Liu, recital pianoforte

Musiche di Chopin, Čajkovskij, Balakirev



