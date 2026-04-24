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Eventi | 24 aprile 2026, 15:00

La passeggiata “Les 10 plus belles vues de Menton”: scopriamo insieme la Città dei Limoni

Dal porto al centro storico, una passeggiata di 3 ore tra storia, natura e viste panoramiche sulla città, in partenza dall’Office de Tourisme.

Menton

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In occasione del Salon du Tourisme, mercoledì 29 aprile 2026 si svolgerà la passeggiata guidata “I 10 più bei panorami di Menton”, organizzata da Orgaya con accompagnatore in montagna.

Il ritrovo è previsto presso l’Office de Tourisme di Menton. Da qui, i partecipanti partiranno con una guida qualificata per un itinerario alla scoperta della storia e dei segreti della cosiddetta “Cité du Citron”.

La città di Menton, piccola località mediterranea adagiata su un versante che domina il porto e le spiagge, si trova ai piedi delle prime propaggini alpine. È circondata dalla collina del Puy Pin e delimitata da un lato dal confine italiano e dal quartiere di Garavan, e dall’altro dalla Promenade du Soleil. Il percorso offre numerosi punti panoramici sulla città e sulla sua basilica.

L’escursione permette di esplorare la storia locale e di ammirare i 10 punti di vista più suggestivi, dal porto fino al cuore del centro storico, ricco di tesori architettonici e culturali.

Il percorso presenta un dislivello di 280 metri, una lunghezza di circa 7 km e una durata di circa 3 ore. L’altitudine rimane inferiore ai 350 metri, con un carico consigliato inferiore ai 3 kg (zaino massimo da 20 litri). Il tracciato si sviluppa su scale, strade e sentieri segnalati, con salite regolari di circa 20 minuti.

L’attività include l’accompagnamento da parte di un accompagnatore in montagna abilitato, la fornitura del materiale di sicurezza e l’assicurazione di responsabilità civile.

La partecipazione è aperta a partire dai 6 anni. È consigliato munirsi di scarpe da trekking o sportive, uno zaino da 15–20 litri, abbigliamento adeguato con felpa o pile, giacca antivento o impermeabile, cappellino e occhiali da sole. È inoltre consigliato portare una borraccia (almeno 1 litro), uno spuntino personale e un coltello.

L’organizzazione precisa che le attività possono essere annullate in qualsiasi momento a causa delle condizioni meteorologiche o per motivi di sicurezza.

La partecipazione è a pagamento: il prezzo pieno è di 22,00 euro per gli adulti e 15,00 euro per i bambini.

Menton

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Redazione

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