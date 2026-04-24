La passeggiata “Les 10 plus belles vues de Menton”: scopriamo insieme la Città dei Limoni

In occasione del Salon du Tourisme, mercoledì 29 aprile 2026 si svolgerà la passeggiata guidata “I 10 più bei panorami di Menton”, organizzata da Orgaya con accompagnatore in montagna.

Il ritrovo è previsto presso l’Office de Tourisme di Menton. Da qui, i partecipanti partiranno con una guida qualificata per un itinerario alla scoperta della storia e dei segreti della cosiddetta “Cité du Citron”.

La città di Menton, piccola località mediterranea adagiata su un versante che domina il porto e le spiagge, si trova ai piedi delle prime propaggini alpine. È circondata dalla collina del Puy Pin e delimitata da un lato dal confine italiano e dal quartiere di Garavan, e dall’altro dalla Promenade du Soleil. Il percorso offre numerosi punti panoramici sulla città e sulla sua basilica.

L’escursione permette di esplorare la storia locale e di ammirare i 10 punti di vista più suggestivi, dal porto fino al cuore del centro storico, ricco di tesori architettonici e culturali.

Il percorso presenta un dislivello di 280 metri, una lunghezza di circa 7 km e una durata di circa 3 ore. L’altitudine rimane inferiore ai 350 metri, con un carico consigliato inferiore ai 3 kg (zaino massimo da 20 litri). Il tracciato si sviluppa su scale, strade e sentieri segnalati, con salite regolari di circa 20 minuti.

L’attività include l’accompagnamento da parte di un accompagnatore in montagna abilitato, la fornitura del materiale di sicurezza e l’assicurazione di responsabilità civile.

La partecipazione è aperta a partire dai 6 anni. È consigliato munirsi di scarpe da trekking o sportive, uno zaino da 15–20 litri, abbigliamento adeguato con felpa o pile, giacca antivento o impermeabile, cappellino e occhiali da sole. È inoltre consigliato portare una borraccia (almeno 1 litro), uno spuntino personale e un coltello.

L’organizzazione precisa che le attività possono essere annullate in qualsiasi momento a causa delle condizioni meteorologiche o per motivi di sicurezza.

La partecipazione è a pagamento: il prezzo pieno è di 22,00 euro per gli adulti e 15,00 euro per i bambini.