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Eventi | 25 aprile 2026, 10:00

Carros celebra la fragola: due giorni tra tradizione, gusto e spettacolo

Torna la storica festa del terroir: attesi oltre 20mila visitatori tra degustazioni, musica, folklore e divertimento per tutte le età

Carros celebra la fragola: due giorni tra tradizione, gusto e spettacolo

Un intero fine settimana dedicato alla fragola e alle eccellenze locali. Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 torna a Carros la tradizionale Fête des fraises et du terroir, giunta alla sua 51ª edizione, pronta ad animare place Louis Frescolini con un ricco calendario di eventi, degustazioni e intrattenimento.

Dalle 10 alle 18, la piazza si trasformerà in un grande villaggio del gusto e della convivialità: protagoniste assolute le fragole del territorio, affiancate da un mercato di produttori locali, una festa foranea, concerti, animazioni, spazi relax e punti ristoro.

Secondo gli organizzatori, sono attese almeno 20mila persone tra residenti, famiglie e turisti. «Metteremo a disposizione tra le 3 e le 4 tonnellate di fragole – spiegano i produttori locali – raccolte progressivamente durante il weekend».

Otto aziende agricole provenienti da Carros, Saint-Jeannet, Gattières e La Gaude presenteranno i loro prodotti, offrendo anche l’occasione al pubblico di conoscere da vicino tecniche e segreti della coltivazione.

Per facilitare l’accesso, sarà attivo un servizio gratuito di navette dai principali parcheggi cittadini.



Il programma
Tutto il weekend (25-26 aprile, ore 10-18)

  • Vendita di fragole del territorio
  • Mercato dei produttori
  • Festa foranea
  • Concerti e animazioni
  • Area ristoro e relax
  • Buvette associativa
  • Animazioni e attività
  • Tombola solidale del Lions Club a favore dell’associazione Enfants Cancers Santé
  • Attività sport e inclusione con Carros Sport Inclusion
  • Gioco “La roue des commerçants”
  • Laboratori creativi (specchi decorativi e macramè)
  • Area giochi per bambini (Les Frimousses)

Spazio famiglie

  • Giardino per bambini
  • Giochi di bocce
  • Trucco a tema fragola
  • Stand ambiente con giochi educativi
  • “La freccia delle fragole” (attività sportive)
  • Angolo lettura e puzzle collaborativo
  • Laboratorio floreale in carta

Sabato 25 aprile

  • 11:00 – 11:30: danze tradizionali portoghesi (Rancho folklorique)
  • 13:00 – 16:00: danze e canti folkloristici (Li Arendoula)

Sotto il tendone

  • 19:30: cena con soupe au pistou e concerto (su prenotazione)

Domenica 26 aprile
Sotto il tendone

  • 10:00: messa e benedizione delle fragole
  • 11:00: visita ufficiale
  • 11:30: discorsi istituzionali e buffet offerto dalla città con degustazione del pan bagnat gigante
  • 13:30: concerto del Chœur du Sud

Due giorni all’insegna della tradizione agricola, della convivialità e dell’intrattenimento: Carros rinnova così uno degli appuntamenti più attesi della primavera, capace di unire gusto, cultura e territorio.

Beppe Tassone

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