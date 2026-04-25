Carros celebra la fragola: due giorni tra tradizione, gusto e spettacolo

Un intero fine settimana dedicato alla fragola e alle eccellenze locali. Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 torna a Carros la tradizionale Fête des fraises et du terroir, giunta alla sua 51ª edizione, pronta ad animare place Louis Frescolini con un ricco calendario di eventi, degustazioni e intrattenimento.
Dalle 10 alle 18, la piazza si trasformerà in un grande villaggio del gusto e della convivialità: protagoniste assolute le fragole del territorio, affiancate da un mercato di produttori locali, una festa foranea, concerti, animazioni, spazi relax e punti ristoro.
Secondo gli organizzatori, sono attese almeno 20mila persone tra residenti, famiglie e turisti. «Metteremo a disposizione tra le 3 e le 4 tonnellate di fragole – spiegano i produttori locali – raccolte progressivamente durante il weekend».
Otto aziende agricole provenienti da Carros, Saint-Jeannet, Gattières e La Gaude presenteranno i loro prodotti, offrendo anche l’occasione al pubblico di conoscere da vicino tecniche e segreti della coltivazione.
Per facilitare l’accesso, sarà attivo un servizio gratuito di navette dai principali parcheggi cittadini.
Il programma
Tutto il weekend (25-26 aprile, ore 10-18)
- Vendita di fragole del territorio
- Mercato dei produttori
- Festa foranea
- Concerti e animazioni
- Area ristoro e relax
- Buvette associativa
- Animazioni e attività
- Tombola solidale del Lions Club a favore dell’associazione Enfants Cancers Santé
- Attività sport e inclusione con Carros Sport Inclusion
- Gioco “La roue des commerçants”
- Laboratori creativi (specchi decorativi e macramè)
- Area giochi per bambini (Les Frimousses)
Spazio famiglie
- Giardino per bambini
- Giochi di bocce
- Trucco a tema fragola
- Stand ambiente con giochi educativi
- “La freccia delle fragole” (attività sportive)
- Angolo lettura e puzzle collaborativo
- Laboratorio floreale in carta
Sabato 25 aprile
- 11:00 – 11:30: danze tradizionali portoghesi (Rancho folklorique)
- 13:00 – 16:00: danze e canti folkloristici (Li Arendoula)
Sotto il tendone
- 19:30: cena con soupe au pistou e concerto (su prenotazione)
Domenica 26 aprile
Sotto il tendone
- 10:00: messa e benedizione delle fragole
- 11:00: visita ufficiale
- 11:30: discorsi istituzionali e buffet offerto dalla città con degustazione del pan bagnat gigante
- 13:30: concerto del Chœur du Sud
Due giorni all’insegna della tradizione agricola, della convivialità e dell’intrattenimento: Carros rinnova così uno degli appuntamenti più attesi della primavera, capace di unire gusto, cultura e territorio.