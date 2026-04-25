Carros celebra la fragola: due giorni tra tradizione, gusto e spettacolo

Un intero fine settimana dedicato alla fragola e alle eccellenze locali. Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 torna a Carros la tradizionale Fête des fraises et du terroir, giunta alla sua 51ª edizione, pronta ad animare place Louis Frescolini con un ricco calendario di eventi, degustazioni e intrattenimento.



Dalle 10 alle 18, la piazza si trasformerà in un grande villaggio del gusto e della convivialità: protagoniste assolute le fragole del territorio, affiancate da un mercato di produttori locali, una festa foranea, concerti, animazioni, spazi relax e punti ristoro.



Secondo gli organizzatori, sono attese almeno 20mila persone tra residenti, famiglie e turisti. «Metteremo a disposizione tra le 3 e le 4 tonnellate di fragole – spiegano i produttori locali – raccolte progressivamente durante il weekend».

Otto aziende agricole provenienti da Carros, Saint-Jeannet, Gattières e La Gaude presenteranno i loro prodotti, offrendo anche l’occasione al pubblico di conoscere da vicino tecniche e segreti della coltivazione.



Per facilitare l’accesso, sarà attivo un servizio gratuito di navette dai principali parcheggi cittadini.





Il programma

Tutto il weekend (25-26 aprile, ore 10-18)

Vendita di fragole del territorio

Mercato dei produttori

Festa foranea

Concerti e animazioni

Area ristoro e relax

Buvette associativa

Animazioni e attività

Tombola solidale del Lions Club a favore dell’associazione Enfants Cancers Santé

Attività sport e inclusione con Carros Sport Inclusion

Gioco “La roue des commerçants”

Laboratori creativi (specchi decorativi e macramè)

Area giochi per bambini (Les Frimousses)

Spazio famiglie

Giardino per bambini

Giochi di bocce

Trucco a tema fragola

Stand ambiente con giochi educativi

“La freccia delle fragole” (attività sportive)

Angolo lettura e puzzle collaborativo

Laboratorio floreale in carta

Sabato 25 aprile

11:00 – 11:30: danze tradizionali portoghesi (Rancho folklorique)

13:00 – 16:00: danze e canti folkloristici (Li Arendoula)

Sotto il tendone

19:30: cena con soupe au pistou e concerto (su prenotazione)

Domenica 26 aprile

Sotto il tendone

10:00: messa e benedizione delle fragole

11:00: visita ufficiale

11:30: discorsi istituzionali e buffet offerto dalla città con degustazione del pan bagnat gigante

13:30: concerto del Chœur du Sud

Due giorni all’insegna della tradizione agricola, della convivialità e dell’intrattenimento: Carros rinnova così uno degli appuntamenti più attesi della primavera, capace di unire gusto, cultura e territorio.



