Commemorazione a Saorge per i sei partigiani italiani fucilati al ponte d’Ambo

Cerimonia di commemorazione tra Francia e Italia il 26 aprile alle ore 11:00.

Domenica 26 aprile alle ore 11:00 si terrà a Saorge, presso il ponte d’Ambo nella frazione di Nocé, la giornata della memoria in onore dei sei giovani partigiani italiani fucilati dagli occupanti nazisti.

La cerimonia annuale, che quest’anno assume un carattere franco-italiano, prevede l’omaggio ai deportati presso il monumento ai caduti di Saorge e, al termine, il tradizionale “verre de l’amitié” – il bicchiere dell’amicizia – dedicato alle famiglie dei partigiani e ai residenti.

Il sacrificio risale all’ottobre del 1944. Il 17 ottobre, Lorenzo Alberti (23 anni), Michele Bentivoglio (20 anni), Francesco Caselli (20 anni), Giovanni Giribaldi (23 anni), Domenico Moriani (appena 19 anni) e Carlo Pagliari (20 anni), appartenenti alla divisione Garibaldi, vengono catturati a sorpresa a Upega, frazione dell’antica Briga Marittima, da un reparto di soldati tedeschi incaricato di annientare la Resistenza italiana nelle Alpi liguri. Il gruppo armato era stato costituito il 4 ottobre.

Tradotti davanti a un consiglio di guerra a Fontan, i sei vengono condannati a morte. Il 24 ottobre sono condotti ad Ambo, al di sotto dell’antica strada dei tornanti di Saorge: qui vengono costretti a scavare la propria fossa e infine fucilati.

Ogni anno la cerimonia si svolge il 25 aprile, festa nazionale italiana che celebra la vittoria sul nazifascismo, davanti alla targa commemorativa che segna il luogo del supplizio. Quest’anno l’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile.

Per informazioni:

Mairie de Saorge – telefono 04 93 04 51 23, sito ufficiale: https://saorge.fr/.