“The One Brebis Show – La complète”: al Musée départemental des Merveilles di Tenda va in scena Clotilde, la pecora protagonista della Valle Roya

Oggi, domenica 26 aprile, dalle ore 15.00 alle 15.40, il Musée départemental des Merveilles di Tenda, ospiterà “The One Brebis Show – La complète”, uno spettacolo di marionette e teatro d’oggetti. Protagonista dello spettacolo è Clotilde, la pecora più bella della Valle Roya e, senza dubbio, di tutte le valli. Autentica brebis brigasque e profondamente orgogliosa delle proprie origini, Clotilde si presenta come una vera star amata da tutti.

Con una spiccata tendenza alla megalomania, il personaggio si reinventa continuamente per conquistare il suo pubblico: narratrice, avventuriera, marionettista, cantante e attivista per la libertà degli ovini, Clotilde costruisce un universo originale e ironico.

La storia prende una svolta particolare quando decide di intraprendere un viaggio nel tempo alla ricerca delle proprie radici, arrivando a immaginare che il suo antenato più lontano possa essere addirittura un dinosauro: un grande, affascinante e feroce dinosauro.

Per la prima volta, i due capitoli del “One Brebis Show” vengono riuniti in un unico spettacolo, dando vita a una rappresentazione rurale, divertente e originale.

Lo spettacolo è scritto e interpretato da Émilie Jedwab-Wroclawski per il Théâtre Morphose.

L’evento è aperto a tutti, con la prenotazione obbligatoria al numero 04 89 04 57 00, la capienza è limitata a 60 posti.