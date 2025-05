Cannes si veste di Delon: la città celebra il mito del cinema con una mostra a cielo aperto

La città di Cannes celebra il mito del cinema francese Alain Delon con una mostra fotografica a cielo aperto in occasione della 21ª edizione di Cannes fait le Mur e del 78° Festival di Cannes.

Dal 13 maggio al 13 giugno 2025, le strade della città si trasformeranno in una galleria urbana che ripercorre la carriera e il fascino dell’attore, attraverso immagini iconiche e inedite, raccolte sotto il titolo “Delon & Elles”.





Promossa dal Comune di Cannes in collaborazione con il Humann Prize, Alain Delon International Distribution e con il sostegno di Christian Dior Parfums, l’iniziativa vuole rendere omaggio non solo al talento di Delon, ma anche alle donne che hanno segnato la sua vita artistica e personale.



Da Romy Schneider a Brigitte Bardot, da Catherine Deneuve a Mireille Darc e Ursula Andress: muse, partner e co-protagoniste che hanno contribuito a costruire la leggenda dell’attore e a definirne l’immagine pubblica.



Le fotografie, molte delle quali raramente esposte, verranno installate su muri e facciate di edifici lungo la celebre rue d’Antibes e altre zone centrali, trasformando Cannes in un vero e proprio museo all’aperto, gratuito e accessibile a tutti, turisti e residenti. Grandi teli sospesi e scenografie urbane ridisegneranno lo spazio pubblico nel segno del grande cinema.