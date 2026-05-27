Jacques Pazzo Trekking Roya: dal 27 al 31 maggio un’avventura tra Francia e Italia nella valle della Roya

Dal 27 al 31 maggio 2026 la valle della Roya ospiterà il “Jacques Pazzo Trekking Roya”, un trekking di 3 o 5 giorni che si svilupperà tra Francia e Italia, attraversando paesaggi montani e ambienti naturali selvaggi fino a raggiungere un antico forte situato in alta montagna, a quota 1.539 metri.

L’evento si svolgerà con partenza da Casterino, nel comune di Tende, nelle Alpi Marittime francesi, e propone un’esperienza immersiva dedicata agli appassionati di sport outdoor, trekking e natura. Il percorso attraversa la valle della Roya, territorio alpino di confine caratterizzato da panorami naturali e itinerari montani.

Il trekking è descritto come un’avventura naturalistica impegnata ed è sostenuto dal progetto europeo RivierALP. L’iniziativa prevede formule di partecipazione da 3 o 5 giorni.

Le attività saranno aperte da mercoledì 27 maggio a domenica 31 maggio 2026.

Tra i servizi disponibili figurano il noleggio di attrezzature e materiali per il trekking, inclusi fornelli e gas, oltre alla possibilità di noleggiare tende per due persone e usufruire del trasporto zaini. Sono inoltre ammessi gli animali.

L’evento si terrà presso Hameau de Casterino, Tende.