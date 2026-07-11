A Nizza rivive il leggendario Casinò della Jetée-Promenade: la Belle Époque torna grazie alla realtà aumentata

Un viaggio nella Nizza della Belle Époque, tra memoria storica e innovazione tecnologica. Dall’11 luglio al 5 settembre, il centro commerciale NICETOILE, nel cuore della città, propone "Nissa la Bella", un percorso espositivo gratuito che ripercorre le tappe della trasformazione della capitale della Costa Azzurra, valorizzandone il patrimonio artistico, urbano e culturale.



Fulcro dell'iniziativa è un'esperienza in realtà aumentata che permette ai visitatori di entrare virtualmente nel celebre Casinò della Jetée-Promenade, uno degli edifici simbolo della Nizza di inizio Novecento, distrutto durante la Seconda guerra mondiale.

Grazie a un accurato lavoro di ricostruzione basato su fotografie d'epoca, archivi storici e documenti originali, il monumento torna a vivere offrendo un'immersione nella raffinata atmosfera della Riviera della Belle Époque.





L'esposizione racconta l'evoluzione della città attraverso luoghi iconici come il Jardin Albert I, la Collina del Castello, Avenue Jean-Médecin e i grandi palazzi storici, affiancando fotografie, opere, filmati e materiali d'archivio che illustrano il percorso che ha portato Nizza a diventare una delle destinazioni più celebri del Mediterraneo.

Dal 2021 la città è iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come "città della villeggiatura invernale della Riviera".



Il progetto è stato realizzato con il contributo del Centre du Patrimoine, della Villa Masséna - Museo d'Arte e di Storia e del Centre Nice Patrimoine Mondial, mentre la ricostruzione digitale è firmata dallo studio HoloForge Interactive.





Accanto all'esposizione, il calendario estivo propone un ricco programma di appuntamenti gratuiti pensati per residenti e turisti: laboratori dedicati alla creazione di cartoline ispirate alla Belle Époque, corsi di calligrafia tradizionale, concerti jazz e visite guidate curate dagli storici Cécile Verdoni e Jean-Pierre Barbero, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell'identità e delle trasformazioni urbanistiche della città.



Con questa iniziativa, NICETOILE conferma la volontà di trasformarsi in uno spazio che va oltre lo shopping, promuovendo la cultura e il patrimonio locale attraverso esperienze accessibili e coinvolgenti.

Un modo per raccontare Nizza non solo come meta turistica internazionale, ma anche come città dalla storia ricca e ancora capace di sorprendere.





