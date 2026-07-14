Monaco presenta all’OSCE di Vienna le priorità della Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Il Principato di Monaco ha presentato le priorità della propria Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel corso della riunione del Consiglio permanente dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), svoltasi il 9 luglio a Vienna.

A illustrare gli obiettivi della Presidenza monegasca è stata Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione, intervenuta davanti ai rappresentanti degli Stati partecipanti all’OSCE.

Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato come il Consiglio d’Europa e l’OSCE, pur svolgendo ruoli distinti, condividano missioni e responsabilità complementari e come, di fronte al moltiplicarsi delle crisi internazionali, la cooperazione tra le due organizzazioni sia oggi più necessaria che mai.

Richiamando il tema che guida la Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – «la protezione di tutti, attraverso un’Organizzazione efficace, capace di rispondere alle sfide contemporanee» – Isabelle Berro-Amadeï ha ribadito l’impegno del Principato nella difesa dei diritti fondamentali, nella tutela delle donne e dei bambini, nel sostegno al ruolo essenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo e nel rafforzamento della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata.

Concludendo il suo intervento, il Consigliere di Governo-Ministro ha riaffermato che dialogo, cooperazione e multilateralismo devono continuare a rappresentare i pilastri dell’azione internazionale. Un messaggio che è stato condiviso da numerose delegazioni intervenute successivamente, le quali hanno espresso apprezzamento per la presentazione delle priorità della Presidenza monegasca.

Isabelle Berro-Amadeï era accompagnata dall’Ambasciatore Lorenzo Ravano, Rappresentante permanente di Monaco presso l’OSCE, dall’Ambasciatore Gabriel Revel, Rappresentante permanente di Monaco presso il Consiglio d’Europa, e dai consiglieri Jean-Laurent Imbert e Florian Botto.

L’OSCE è la più grande organizzazione regionale al mondo nel settore della sicurezza. Riunisce 57 Stati e opera per la prevenzione dei conflitti, il mantenimento della pace e della stabilità, la promozione della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto attraverso il dialogo politico, la mediazione e l’osservazione elettorale. Monaco partecipa ai lavori della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) dal 1973 e, dalla sua trasformazione nel 1995, è membro dell’OSCE.