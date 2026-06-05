Motori. Busca capitale mondiale della Supermoto: il 6 e 7 giugno torna il GP del Piemonte (Video)

Dopo le emozioni e il grande spettacolo regalato dal Gran Premio di Sardegna disputato a Tramatza lo scorso 17 maggio, il Campionato del Mondo FIM Supermoto 2026 è pronto a riaccendere i motori per il suo attesissimo terzo appuntamento stagionale. Nel weekend del 6 e 7 giugno, i migliori specialisti mondiali della derapata si sfideranno sul prestigioso Circuito Internazionale Kart Planet di Busca, in Piemonte, storico tracciato tecnico che promette un fine settimana ad alta tensione agonistica.

L’evento è stato presentato ufficialmente giovedì 4 giugno presso la Sala Gianni Vercellotti dell’ATL del Cuneese. A fare gli onori di casa, la Presidente Gabriella Giordano, il Vice Presidente Mariano Occelli, le Consigliere di Amministrazione Chiara Voghera e Daniela Bianco, insieme al Direttore Daniela Salvestrin: "Un onore per noi poter ospitare questa presentazione che fa riferimento ad uno degli eventi sportivi di maggior richiamo a livello internazionale. Ci complimentiamo con gli organizzatori e con il Circuito Kart Planet di Busca per la tenacia con la quale, anno dopo anno, lavorano per la buona riuscita di questo appuntamento, che rappresenta oggi un punto di riferimento per gli appassionati del settore".

Le dichiarazioni a margine della conferenza di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

Dichiara l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: "Il Gran Premio del Piemonte 2026 è una delle grandi tappe del Campionato Mondiale Supermoto ed è ormai diventato un appuntamento fisso fra i grandi eventi sportivi ospitati dal nostro territorio, che lo ospita in modo continuativo dal 2022. Nel week-end del 6 e 7 giugno sul Circuito Internazionale Kart Planet di Busca si disputeranno la vittoria 70 piloti provenienti da 16 nazioni d’Europa e di tutto il mondo, con le tre manche oltre alle tre categorie del Campionato Europeo. Grazie al seguito mediatico e social davvero planetario della comunità di appassionati – parliamo di un’audience tv certificata in 96 Paesi e 30 milioni di spettatori - è un’occasione straordinaria per portare il Piemonte e il Cuneese in tutto il mondo. E anche per farli conoscere, con le loro eccellenze e la loro ospitalità, ai tanti che in questi giorni saranno qui come spettatori, atleti, tecnici e accompagnatori e che potranno così essere i primi testimonial diretti di quel “passaparola” che è il primo e più efficace strumento di promozione".

L’Assessore alla Montagna, aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette della Regione Piemonte Marco Gallo afferma: "Il ritorno a Busca del Campionato del Mondo e del Campionato Europeo di Supermoto conferma ancora una volta la capacità del Piemonte e della provincia di Cuneo di essere protagonisti attrattivi sulla scena sportiva internazionale. Ospitare una competizione che richiama i migliori piloti del mondo e delegazioni provenienti da numerosi Paesi significa accendere i riflettori sul nostro territorio, sulle sue eccellenze e sulla sua capacità di organizzare eventi di livello assoluto. È un risultato che premia il lavoro degli organizzatori, delle istituzioni, dei volontari e di tutti coloro che, con professionalità e passione, rendono possibile questo appuntamento. Come Regione Piemonte continuiamo a sostenere lo sport non solo come competizione ma come strumento di sviluppo, promozione territoriale e crescita delle comunità locali. Il circuito di Busca è ormai un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la Supermoto: siamo orgogliosi che il Piemonte possa ancora una volta essere protagonista di un appuntamento così prestigioso".

L’occasione della conferenza stampa è stata propizia anche per ospitare il saluto dell’unico pilota cuneese che parteciperà al GP, Edoardo Bertola.

L’EVENTO

Nella classe regina S1GP, il campionato vede attualmente al comando il campione tedesco Marc Reiner Schmidt (Team Undici), leader della classifica con 155 punti dopo un avvio di stagione estremamente convincente. Alle sue spalle la lotta resta apertissima, con lo spagnolo Julen Avila Cortes (KTM MTR Team) secondo a quota 131 punti e il francese Steve Bonnal (TSV Racing) terzo con 125 punti.

A difendere i colori italiani ci sarà soprattutto l’esperto Elia Sammartin (BRT Factory Team), attualmente quarto nel mondiale con 117 punti e pronto a sfruttare il fattore campo per puntare a un prestigioso piazzamento sul podio davanti al pubblico di casa. In quinta posizione provvisoria il competitivo pilota svizzero Mitja Krasniqi (Honda – Gazza Racing).

Il round piemontese vedrà al via una griglia internazionale di altissimo livello. Tra i protagonisti attesi figurano il ceco Jonas Nedved, il giovane talento Jan Ulman in sella alla Fantic, oltre ai velocissimi francesi Raphael Payet e Gabin Pernat (Team Insane Suzuki).

Grande attesa anche per gli altri piloti italiani impegnati nel weekend di Busca: il veterano Giovanni Bussei, in gara su Ducati, e Michael Vertemati (Jiesute Vertemati Racing), entrambi determinati a lasciare il segno davanti al pubblico italiano. Riflettori puntati inoltre sul ritorno del francese Kevin Negri (Honda), pronto a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Con piloti provenienti da Germania, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Svezia, Estonia, Brasile, Portogallo e Paesi Bassi, lo spettacolo sul circuito di Busca è assicurato.

S2: Lapadula guida la carica italiana

Nella categoria S2 saranno numerosi gli italiani protagonisti, a partire dal leader della classifica generale Leonardo Lapadula (Team Undici), che arriva a Busca al comando del campionato con 90 punti.

Alle sue spalle il duello è serratissimo: l’ucraino Yevsevii Kovalov occupa la seconda posizione con 83 punti, seguito a strettissimo contatto dallo svizzero Nathan Terraneo, terzo con 81 punti. Restano pienamente in corsa per il podio anche il romeno Mark Luca Iovita e il belga Noah Champagne.

Da seguire anche i francesi Djamal Juste Watt e Tao Abraham, oltre agli italiani Daniele Cornolti, Riccardo Andreotti, Riccardo Olivier e Diego Colognesi, tutti pronti a sfruttare il round italiano per guadagnare posizioni importanti in classifica.

S4: sfida Italia-Spagna ad altissima tensione

Grande equilibrio anche nella classe S4, la categoria interamente dedicata alle sezioni asfaltate, dove è in corso un appassionante confronto tra Italia e Spagna.

La classifica europea vede al comando l’italiano Alessandro Sciarretta con 70 punti, inseguito dal connazionale Edoardo Bertola, secondo a quota 64. La pattuglia spagnola resta però vicinissima con Francisco Gomez Requena terzo a 63 punti, davanti ad Alejandro Barco Iglesias e Alex Gourdon Rafael.

SM Junior: il futuro della Supermoto mondiale passa da Busca

Spazio infine ai giovani talenti della SM Junior, categoria dedicata alle stelle emergenti della specialità. In pista saranno presenti numerosi giovani piloti provenienti da tutta Europa, con particolare attenzione ai rappresentanti dell’Est Europa, ma anche a talenti provenienti da Austria, Gran Bretagna, Belgio e Germania.

Per loro, il weekend di Busca rappresenterà un importante banco di prova tecnico e formativo, utile a definire i valori in campo della nuova generazione del motard internazionale.

Il conto alla rovescia è ormai terminato: il Circuito Internazionale di Busca è pronto ad accogliere un weekend di adrenalina, velocità e spettacolo con i migliori interpreti mondiali della Supermoto.

Biglietti disponibili per le gare del sabato (inizio practice dalle 9.15 del mattino, inizio race dalle ore 16.30 fino alle ore 18 circa) e della domenica (inizio SM Junior Race ore 10.00; finali S2 ore 14.40, S4 ore 15.35, S1GP Super finale ore 16.30).