Monaco, terzo successo consecutivo per Riesenbeck International nel Global Champions League (Foto e Video)

Sotto i riflettori di Port Hercule, con il suggestivo sfondo del porto di Monaco, Riesenbeck International powered by Horse Gym ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel Global Champions League 2026, consolidando la propria leadership in classifica al termine della tappa monegasca.

Dopo i successi conquistati a St. Tropez e Parigi, la formazione tedesca ha firmato un'altra prestazione impeccabile, chiudendo entrambe le manche senza penalità grazie a quattro percorsi netti. La vittoria è stata assegnata in base al tempo complessivo: sia Riesenbeck International sia Madrid In Motion hanno infatti concluso con 0 penalità, ma il team tedesco ha fermato il cronometro in 139,61 secondi contro i 139,67 degli avversari, imponendosi con un margine di appena 0,06 secondi.

Ad aprire la prova di Riesenbeck International è stato Maximilian Weishaupt in sella a Zuccero HV, autore di un percorso netto, seguito da Marco Kutscher con Pikeur Lemar NRW, anch'egli impeccabile. Nella seconda manche entrambi i binomi hanno ripetuto la prestazione, completando altri due percorsi netti e regalando alla squadra la terza affermazione consecutiva nel circuito.

Al termine della gara, Marco Kutscher ha sottolineato il valore del risultato: «Vincere tre tappe GCL consecutive è qualcosa di davvero speciale. Ci era già capitato di ottenere due successi consecutivi, ma è la prima volta che arriviamo a tre. La competizione è stata impegnativa su due manche molto esigenti e per il mio cavallo era anche la prima esperienza in notturna qui a Monaco. Ripetere quanto fatto a Parigi con gli stessi cavalieri e gli stessi cavalli rende questo risultato ancora più significativo».

Sulla stessa linea Maximilian Weishaupt, che ha evidenziato la capacità di adattamento del proprio cavallo a un campo gara completamente diverso rispetto a quello di Parigi: «Ripetere una prestazione vincente qui con lo stesso cavallo dimostra la sua grande versatilità. Monaco presenta difficoltà completamente differenti, ma oggi il mio cavallo è stato eccezionale. Ottenere tre vittorie consecutive come squadra è un traguardo straordinario».

Alle spalle dei vincitori si è classificata Madrid In Motion. Maikel van der Vleuten ha attribuito il risultato alla fiducia reciproca tra cavalieri e cavalli in un'arena che premia precisione e intesa: «Sapevamo cosa Kim fosse in grado di fare e avevamo piena fiducia nei nostri cavalli. In un campo come Monaco bisogna semplificare il lavoro ai cavalli ed evitare qualsiasi errore. Beauville è stato fantastico e tornare sul podio rappresenta un risultato importante per la squadra».

Shanghai Swans ha conquistato il terzo posto grazie ai percorsi netti di Christian Ahlmann con Sheeran WL e Max Kühner con EIC Up Too Jacco Blue, recuperando dopo le quattro penalità accumulate nella prima manche. Kühner ha definito il podio un risultato importante nella corsa al campionato, sottolineando come ogni punto acquisito sarà determinante nella seconda parte della stagione.

La tappa di Monaco ha confermato ancora una volta il proprio ruolo tra le più tecniche e impegnative del calendario GCL. Il tracciato disegnato da Uliano Vezzani, unito alle dimensioni ridotte dell'arena di Port Hercule, ha richiesto la massima precisione a ogni salto. Il nuovo formato introdotto nel 2026, che consente soltanto alle prime dieci squadre di accedere alla seconda manche, ha ulteriormente aumentato la competitività della prova.

Tra le altre squadre, Basel Cosmopolitans powered by Les Trois Rois ha ottenuto due percorsi netti nella seconda manche con Marlon Modolo Zanotelli e Nicola Philippaerts, chiudendo però al quarto posto a causa delle penalità accumulate nella prima fase. Riyadh Knights ha terminato quinta con una buona rimonta nella seconda manche, mentre Valkenswaard United, Istanbul Warriors powered by Carpe Diem Equestrian Team, Mexico Amigos, Scandinavian Vikings e Prague Lions powered by Czech Equestrian Team non sono riuscite a inserirsi nella lotta per la vittoria.

Decisivo anche l'ultimo ingresso in campo dei Prague Lions, ancora in corsa per il successo all'inizio della seconda manche. L'errore iniziale di Niels Bruynseels con Chacco's Lando OL ha infatti consegnato matematicamente la vittoria a Riesenbeck International, prima che Pieter Devos con Jarina J accumulasse ulteriori penalità, chiudendo definitivamente le possibilità della formazione ceca.

Con il successo di Monaco, Riesenbeck International powered by Horse Gym sale a 161 punti nella classifica generale del GCL 2026. Seguono Prague Lions powered by Czech Equestrian Team con 132 punti, Istanbul Warriors powered by Carpe Diem Equestrian Team e Basel Cosmopolitans powered by Les Trois Rois, entrambe a quota 126, mentre Cannes Stars powered by Iron Dames occupa la quinta posizione con 125 punti.

Conclusa la tappa del Principato, si apre ora la GCL Transfer Window, l'unica finestra di mercato della stagione che consentirà alle squadre di modificare le proprie formazioni in vista della seconda metà del campionato 2026.