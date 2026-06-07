Torna la traversata benefica: The Crossing Viareggio - Monaco

La Fondation Princesse Charlène de Monaco organizza il 19 e 20 giugno 2026 una nuova edizione di “The Crossing”, l'evento benefico che prevede una sfida sportiva di endurance tra la città italiana di Viareggio e il Principato di Monaco.

La competizione consiste in una traversata di circa 225 chilometri in water bike, da completare nell'arco di quasi 24 ore. All'evento prenderanno parte fino a 10 squadre, ciascuna composta da quattro atleti che si alterneranno lungo il percorso. Il tragitto attraverserà il Santuario Pelagos, un'area marina protetta del Mar Mediterraneo dedicata alla tutela dei mammiferi marini.

L'iniziativa è organizzata a sostegno della missione della Fondation Princesse Charlène de Monaco, impegnata nella prevenzione dell'annegamento, nell'educazione alla sicurezza acquatica e nell'insegnamento del nuoto. La Fondazione promuove inoltre lo sport come strumento di educazione, inclusione e sensibilizzazione.

L'edizione 2026 segna anche la collaborazione tra la Fondation Princesse Charlène de Monaco e la Fondation Prince Albert II de Monaco per promuovere la tutela dell'ambiente marino e accrescere la consapevolezza sull'importanza della conservazione del Mar Mediterraneo.