Tarte amandine alle albicocche: il dolce profumo dell’estate nizzarda

Nella cucina della Costa Azzurra, dove il sole accende i colori della frutta e i profumi mediterranei si mescolano alle influenze francesi, la tarte amandine aux abricots occupa un posto speciale.

Diffusa anche tra le pasticcerie di Nizza, questa crostata rappresenta un perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità, grazie all’incontro tra la crema di mandorle e le albicocche mature.



Servita tiepida o fredda, magari accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia o da panna montata, è un dessert semplice ma raffinato, capace di raccontare una storia che affonda le radici nella tradizione dolciaria francese del XIX secolo.

La sua origine è infatti legata alla celebre tarte Bourdaloue, da cui deriva l’uso della crema “amandine”, a base di burro, zucchero, uova e mandorle.



In Provenza e nel territorio nizzardo, le albicocche sono protagoniste dell’estate: coltivate nell’entroterra soleggiato, regalano note leggermente acidule che bilanciano perfettamente la morbidezza della crema.





Ingredienti (per una torta da 24-26 cm)

500 g di albicocche mature

75 g di zucchero

75 g di burro morbido

75 g di mandorle in polvere

1 uovo

1 rotolo di pasta brisée (o frolla)

Facoltativo: mandorle a lamelle per decorare



Preparazione

Preparare la base

Preriscaldare il forno a 200°C. Stendere la pasta in uno stampo da crostata (24-26 cm), bucherellare il fondo e lasciare riposare in frigorifero mentre si prepara il ripieno.

Lavorare la frutta

Lavare le albicocche, tagliarle a metà ed eliminare il nocciolo.

Realizzare la crema amandine

In una ciotola, mescolare lo zucchero con il burro morbido fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungere l’uovo e infine la polvere di mandorle, amalgamando bene il tutto.

Assemblaggio e cottura

Versare la crema sulla base della torta, distribuire sopra le albicocche con la parte tagliata verso l’alto e infornare per circa 35 minuti.

A 5 minuti dal termine, aggiungere eventualmente le mandorle a lamelle.

Servizio

Lasciare intiepidire prima di servire. Ottima anche fredda.

Il segreto nizzardo

Nelle boulangerie di Nizza, questa torta viene spesso arricchita con un tocco locale: un filo di miele di lavanda o qualche goccia di essenza di fiori d’arancio.

Piccoli dettagli che esaltano il legame con il territorio e trasformano una ricetta classica in un’esperienza sensoriale tipicamente mediterranea.



Un altro segreto? La qualità delle mandorle: scegliere mandorle provenzali o italiane di alta qualità rende la crema più profumata e intensa.



Un dolce che racconta l’estate

La tarte amandine alle albicocche è più di una semplice crostata: è un simbolo della cucina del Sud della Francia, dove semplicità e ingredienti stagionali si incontrano per creare piatti autentici.

Perfetta per una cena estiva o una merenda all’ombra, resta una delle preparazioni più amate della tradizione nizzarda.



