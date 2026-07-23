Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Be Safe Monaco rinnovano la partnership per il terzo anno consecutivo

Monte-Carlo Société des Bains de Mer e l'associazione Be Safe Monaco hanno rinnovato per il terzo anno consecutivo la partnership che le unisce dal 2024. L'accordo è stato sottoscritto dal Presidente-Délégué del Gruppo, Stéphane Valeri, e dalla Presidente di Be Safe Monaco, Camille Gottlieb.

L'intesa prevede anche quest'anno la messa a disposizione di autisti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer per il servizio di navette notturne di Be Safe Monaco, con l'obiettivo di accompagnare in sicurezza a casa, nel Principato di Monaco, i clienti degli esercizi della Principauté durante l'intera stagione estiva.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer rinnova così il proprio sostegno all'associazione Be Safe Monaco, fondata nel 2017 e impegnata nella prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Dopo i risultati ottenuti dall'avvio della collaborazione nel 2024, il rinnovo dell'accordo rappresenta la naturale prosecuzione dell'iniziativa.

Dal 1° luglio al 31 agosto 2026, gli autisti del Gruppo operano a rotazione alla guida delle navette elettriche dell'associazione, assicurando il rientro in sicurezza dei clienti dei locali del Principato.

Il servizio è completamente gratuito ed è disponibile dal mercoledì alla domenica, dalle ore 00.00 alle 5.30.

Dall'avvio della partnership, siglata nell'aprile 2024, sono complessivamente 741 le persone che hanno usufruito del servizio di accompagnamento durante il periodo estivo: 355 nel 2024 e 386 nel 2025, grazie alla disponibilità degli autisti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.