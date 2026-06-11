Meeting Herculis EBS 2026: dodici nuovi campioni internazionali confermati allo Stade Louis-II di Monaco (Foto)

Il Meeting Herculis EBS continua ad arricchire il cast della sua edizione 2026, in programma il prossimo 10 luglio allo Stade Louis-II. Dopo l’annuncio della presenza di Faith Kipyegon nei 3000 metri, di Jimmy Gressier nei 5000 metri e del primatista mondiale del salto con l’asta Armand “Mondo” Duplantis, gli organizzatori hanno confermato la partecipazione di altre dodici stelle internazionali dell’atletica mondiale.

A quattro settimane dall’evento, la tappa monegasca della Wanda Diamond League si presenta con uno dei campi gara più qualificati della stagione, grazie alla presenza di campioni olimpici, campioni del mondo e giovani talenti emergenti.

Nel settore della velocità, riflettori puntati su Julien Alfred. La campionessa olimpica in carica tornerà a Monaco per gareggiare nei 200 metri dopo aver iniziato la stagione con una prestazione sotto i 22 secondi nella tappa di Roma della Diamond League. L’atleta di Santa Lucia vanta un legame speciale con il Meeting Herculis EBS: seconda nei 200 metri nel 2023, ha poi conquistato due successi consecutivi nei 100 metri nel 2024 e nel 2025.

Sui 100 metri maschili sarà presente anche il campione del mondo in carica e numero uno mondiale Oblique Seville. Il velocista giamaicano, autore del record personale di 9”77 ottenuto a Tokyo, ha aperto la stagione 2026 con un promettente 9”91, sebbene realizzato con vento superiore ai limiti consentiti.

Debutto invece sulla pista dello Stade Louis-II per l’americano Jordan Anthony, tra i giovani più promettenti del panorama internazionale. Recentemente laureatosi campione del mondo indoor, sarà al via dei 100 metri.

Grande attesa anche per i 100 metri ostacoli femminili, una delle gare più attese della serata. La campionessa olimpica Masai Russell sta vivendo un eccellente avvio di stagione e con il tempo di 12”14 ottenuto a Xiamen si è portata a soli due centesimi dal record del mondo. A Monaco ritroverà la svizzera Ditaji Kambundji, campionessa mondiale della specialità a Tokyo, in una sfida che si preannuncia tra le più spettacolari dell’intero circuito Diamond League.

Nel salto con l’asta femminile si confronteranno due delle principali protagoniste della disciplina. La campionessa del mondo Katie Moon affronterà l’australiana Nina Kennedy, campionessa olimpica e punto di riferimento del circuito internazionale. Entrambe sono abitualmente capaci di superare i 4,80 metri e promettono uno spettacolo di alto livello per il pubblico monegasco.

Il livello tecnico dell’edizione 2026 sarà ulteriormente rafforzato dalla presenza di numerosi campioni e medagliati internazionali. Tra questi Emmanuel Wanyonyi, campione olimpico e protagonista mondiale degli 800 metri, e il giovane atleta del Botswana Collen Kebinatshipi, in continua crescita nei 400 metri.

Confermato anche lo svizzero Simon Ehammer, specialista delle prove multiple che sarà impegnato nel salto in lungo. Nel mezzofondo saranno presenti l’italiana Nadia Battocletti, medagliata mondiale, e il neozelandese Geordie Beamish, campione del mondo in carica, che gareggerà nei 3000 metri siepi.

Le nuove conferme accrescono ulteriormente il prestigio del Meeting Herculis EBS, manifestazione che anno dopo anno riunisce alcuni dei migliori atleti del pianeta e rappresenta uno dei palcoscenici più importanti per le grandi prestazioni dell’atletica internazionale.