Ratatouille: il sole della Provenza nel piatto

Il nostro itinerario gastronomico fra i sapori della cucina della Côte d’Azur ci conduce ad uno dei piatti simbolo della gastronomia provenzale e nizzarda: la ratatouille .



Dietro la sua apparente semplicità si cela una tradizione precisa, fatta di gesti antichi, ingredienti locali e stagionali, e un rispetto rigoroso dei tempi di cottura.



La ratatouille niçoise è un piatto vegetariano e coloratissimo, a base di ortaggi estivi: melanzane, zucchine, peperoni, cipolle, pomodori e aglio, tutti cotti separatamente in abbondante olio d’oliva e poi riuniti in un unico abbraccio di sapori.

È proprio questa cottura separata a fare la differenza: ogni verdura conserva la sua consistenza e il suo sapore, contribuendo in armonia al risultato finale.





Le prime tracce del termine “ratatouille” risalgono al 1778, ma all’epoca indicava un generico stufato.

Solo nel XIX secolo, nel territorio di Nizza, la ratatouille assume la forma che conosciamo oggi. Piatto contadino e popolare, è diventato simbolo della cucina mediterranea e ha conosciuto fama mondiale anche grazie all’omonimo film d’animazione del 2007.



La ricetta tradizionale

Ingredienti per 4 persone

350 g di melanzane

350 g di zucchine

350 g di peperoni rossi e verdi

350 g di cipolle

500 g di pomodori maturi

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 rametto di timo

1 foglia di alloro

3 spicchi d’aglio

Sale e pepe q.b.



Preparazione

Tagliate i pomodori a spicchi, le melanzane e le zucchine a rondelle. Affettate i peperoni a strisce e le cipolle a rondelle sottili.



In una padella capiente scaldate due cucchiai d’olio e fate appassire cipolle e peperoni fino a renderli teneri.



Aggiungete i pomodori, l’aglio tritato, il timo e l’alloro. Salate, pepate e lasciate cuocere coperto a fuoco basso per circa 45 minuti.



A parte, cuocete separatamente melanzane e zucchine in padella con l’olio restante, per circa 15 minuti ciascuna.



Una volta pronte, unitele al resto delle verdure e proseguite la cottura a fuoco dolce per altri 10 minuti.



Regolate di sale e pepe.



La ratatouille si gusta calda, ma anche tiepida o fredda è deliziosa. Accompagnatela con riso, pasta o una semplice fetta di pane rustico: sarà come portare in tavola un angolo di Provenza.