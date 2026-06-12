Monaco premia 140 studenti alla seconda edizione dei riconoscimenti UNSS: celebrati risultati sportivi, impegno e valori educativi

La Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport del Principato di Monaco ha organizzato mercoledì 10 giugno la seconda edizione della cerimonia di consegna dei premi dell’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

L’evento ha permesso di premiare circa 140 studenti provenienti dal liceo Albert Ier, dal liceo Rainier III, dal collegio Charles III e dall’Institution François d’Assise – Nicolas Barré. I giovani riconosciuti si sono distinti nel corso dell’anno scolastico non solo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, ma anche per l’impegno dimostrato, la costanza nella partecipazione alle attività, lo spirito di squadra e il comportamento esemplare.

L’anno sportivo 2025/2026 ha confermato il dinamismo del distretto UNSS di Monaco, che conta 682 tesserati, pari a oltre il 23% degli studenti iscritti negli istituti scolastici del Principato. Tra i risultati più significativi della stagione figurano le qualificazioni ai campionati francesi UNSS di calcio del liceo Albert Ier, dell’Institution François d’Assise – Nicolas Barré e del collegio Charles III. Quest’ultimo si è particolarmente distinto conquistando la medaglia di bronzo e il terzo posto a livello nazionale.

Importanti risultati sono arrivati anche da altre discipline. Il liceo Rainier III ha ottenuto la qualificazione ai campionati nazionali nel cross-country e nel badminton, mentre il liceo Albert Ier si è qualificato nelle competizioni di canottaggio. Gli studenti monegaschi si sono inoltre messi in evidenza in numerosi sport, tra cui atletica leggera, ginnastica, arrampicata, pallacanestro, scherma e danza.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre ricordato il conseguimento della certificazione da parte di 99 giovani ufficiali sportivi, formati per affiancare, arbitrare o organizzare le competizioni sportive scolastiche. La Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport ha anche voluto rendere omaggio all’impegno degli insegnanti di Educazione Fisica e Sportiva, che durante tutto l’anno accompagnano gli studenti e contribuiscono allo sviluppo dello sport scolastico nel Principato.

Attraverso questa iniziativa, il Governo del Principato e la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport hanno ribadito il proprio sostegno allo sport scolastico e ai valori che esso promuove, tra cui rispetto, solidarietà e spirito di superamento dei propri limiti.