Cannes, il Festival dei Fuochi d'Artificio continua con uno spettacolo tra emozioni, stelle e musica

La notte della Festa Nazionale francese coincide con l'apertura di uno degli appuntamenti più spettacolari dell'estate sulla Costa Azzurra.

Martedì 14 luglio, alle 22, la baia di Cannes ospiterà il primo spettacolo del Festival International d'Art Pyrotechnique 2026, la rassegna che ogni anno richiama migliaia di spettatori da tutto il mondo.



Ad inaugurare il festival sarà la compagnia polacca Nakaja Art, protagonista con lo spettacolo piro-musicale "Ad astra ex amore", ideato da Pawel Krzyzanowski.

Il titolo, "Verso le stelle grazie all'amore", racchiude il filo conduttore della performance: un viaggio emozionale che parte dal momento in cui nasce l'amore, sentimento capace di sollevare l'essere umano da terra e spingerlo simbolicamente verso il cielo.



Lo spettacolo racconta questa ascesa attraverso una perfetta fusione tra musica e fuochi d'artificio.

Il cielo di Cannes diventa così il luogo d'incontro tra le stelle reali e quelle create dalla pirotecnica, accompagnando il pubblico in un percorso fatto di desiderio, ricerca, distanza, nostalgia e infine scoperta.





Il viaggio attraversa anche diverse culture musicali. Le melodie francesi evocano intimità e memoria, mentre le suggestioni polacche aggiungono profondità e riflessione, fino al finale, nel quale la ricerca dell'amore si trasforma in incontro e condivisione.



Fondata oltre vent'anni fa, Nakaja Art è oggi una delle principali realtà europee nel settore della grande pirotecnica.

L'azienda realizza circa 200 spettacoli ogni anno ed è conosciuta per l'elevata precisione delle proprie coreografie computerizzate e per l'attenzione alla sicurezza.

Il motto della compagnia è eloquente: "Dipingiamo paesaggi di fuoco". I suoi tecnici, formati anche presso l'Istituto Militare degli Armamenti polacco, hanno introdotto nel loro Paese innovativi sistemi di stabilizzazione dei mortai pirotecnici, contribuendo a elevare ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità.





La colonna sonora dello spettacolo

Il racconto piro-musicale sarà accompagnato da una selezione di brani che alternano grandi successi internazionali e richiami alla cultura francese e polacca:





Belgrade Waterfront 2024

Woodkid – Paris 2024 Olympic and Paralympic Games – Prologue

Battle Drums – Celebrate Chinese New Year and Winter Olympic

Naoki Sato – Hyouteki

Bond

Brian Tyler – Formula 1 Theme – Live in Concert

Maksim – Exodus – Main Theme (dal film di Otto Preminger)

Dejan Petrovic Big Band – Zvizduk

Shantel – Borino Oro

321 Srbija – Zvuk Srbije

Orchestra Bostro Music – Jutro je

Belgrade Waterfront 2024

Nel concept artistico figurano inoltre alcuni celebri brani che scandiscono il percorso narrativo dello spettacolo: I Was Made for Loving You, You Are Beautiful, La Foule, La Maritza, La Bohème, Lacrimosa di Zbigniew Preisner e We Found Love, che accompagna il momento conclusivo del viaggio, quando la ricerca dell'amore trova finalmente il suo approdo.



