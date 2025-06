Colpo di calore nei cani: come proteggerli con l'arrivo del caldo estivo

L'estate è ormai alle porte e con essa le prime ondate di caldo intenso, un pericolo reale e spesso sottovalutato per i nostri amici a quattro zampe. Ogni anno, purtroppo, molti cani ne sono vittime, con conseguenze talvolta drammatiche. Mentre le temperature continuano a salire, con previsioni che indicano "ondate di calore più precoci, lunghe e intense", è fondamentale adottare precauzioni non solo per noi stessi, ma anche per i nostri fedeli compagni.

Per proteggere il tuo cane dal colpo di calore, ecco alcuni gesti essenziali da osservare:

Idratazione Costante: Assicurati che il tuo cane abbia sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Cambia l'acqua frequentemente e valuta l'uso di ciotole che mantengano il liquido più a lungo.

Assicurati che il tuo cane abbia sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Cambia l'acqua frequentemente e valuta l'uso di ciotole che mantengano il liquido più a lungo. Zone d'Ombra e Riparo: Fornisci ampie aree ombreggiate dove il cane possa riposare. Se vive all'esterno, una cuccia ben isolata e posizionata all'ombra è indispensabile.

Fornisci ampie aree ombreggiate dove il cane possa riposare. Se vive all'esterno, una cuccia ben isolata e posizionata all'ombra è indispensabile. Evitare le Ore più Calde: Limita le passeggiate e l'attività fisica intensa alle prime ore del mattino o alla sera tardi, quando le temperature sono più miti. L'asfalto può diventare ustionante per le zampe.

Limita le passeggiate e l'attività fisica intensa alle prime ore del mattino o alla sera tardi, quando le temperature sono più miti. L'asfalto può diventare ustionante per le zampe. Mai in Auto: Non lasciare mai il cane in auto, nemmeno per pochi minuti e con i finestrini leggermente aperti. La temperatura all'interno di un veicolo può salire rapidamente a livelli letali.

Non lasciare mai il cane in auto, nemmeno per pochi minuti e con i finestrini leggermente aperti. La temperatura all'interno di un veicolo può salire rapidamente a livelli letali. Rinfrescarsi: Permetti al tuo cane di bagnarsi o di fare dei bagni rinfrescanti in una piscinetta per cani. Puoi anche usare panni umidi e freschi su collo, pancia e zampe.

Permetti al tuo cane di bagnarsi o di fare dei bagni rinfrescanti in una piscinetta per cani. Puoi anche usare panni umidi e freschi su collo, pancia e zampe. Toelettatura Adeguata: Una toelettatura regolare può aiutare a rimuovere il pelo in eccesso, facilitando la dispersione del calore. Consulta il tuo veterinario per consigli specifici sulla rasatura del pelo in base alla razza.

Una toelettatura regolare può aiutare a rimuovere il pelo in eccesso, facilitando la dispersione del calore. Consulta il tuo veterinario per consigli specifici sulla rasatura del pelo in base alla razza. Monitoraggio: Sii attento ai segnali di colpo di calore, come respiro affannoso, gengive di colore rosso scuro, vomito, diarrea, debolezza e disorientamento. In caso di sospetto, consulta immediatamente un veterinario.

Adottando queste semplici ma efficaci misure, potrai aiutare il tuo amico a quattro zampe ad affrontare l'estate in sicurezza e serenità.