Monaco: 907 medaglie assegnate alla Festa dello Sport 2026, premiati 37 club del Principato

Si è conclusa con l’assegnazione di 907 medaglie la Festa dello Sport 2026, tradizionale appuntamento dedicato agli sportivi dilettanti che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione 2025-2026. La manifestazione si è svolta il 9 e 10 giugno presso la Corte d’Onore del Municipio di Monaco e ha premiato le prestazioni ottenute a livello regionale, nazionale e internazionale.

La prima giornata, martedì 9 giugno, è stata dedicata alla consegna delle medaglie al merito sportivo riservate agli atleti autori di risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale. Dopo il saluto del sindaco Georges Marsan, Jacques Pastor, assessore delegato agli Impianti Sportivi, affiancato da Arnaud Giusti, capo del Servizio Sport e Associazioni, e dai membri del Consiglio Comunale, ha dato lettura del palmarès.

Nel corso della serata sono stati premiati 467 sportivi: 101 hanno ricevuto la medaglia d’oro, 148 quella d’argento e 218 quella di bronzo.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, Mélanie-Antoinette De Massy, Yvette Lambin Berti, segretario generale del Comitato Olimpico Monegasco, Mathilde Le Clerc in rappresentanza del Consiglio Nazionale, Jérémy Bottin in rappresentanza del Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno, Rémy Garoscio in rappresentanza del Direttore dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, Roland Biancheri, presidente dell’AS Monaco Omnisports, accompagnato da Brigitte Truchi-Lamy, Olivier Campana, vice direttore dello Yacht Club di Monaco, e Arnaud Alessandria, atleta di alto livello che ha rappresentato il Principato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Mercoledì 10 giugno si è svolta la seconda parte della manifestazione con la consegna delle medaglie di distinzione agli sportivi che hanno ottenuto risultati significativi a livello regionale e dipartimentale. La cerimonia è stata aperta dall’assessore comunale Marjorie Crovetto, mentre Arnaud Giusti ha successivamente proceduto alla lettura del palmarès.

Tra le autorità presenti figuravano Thomas Brezzo, presidente del Consiglio Nazionale, Lionel Beffre, Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno, oltre ai membri del Consiglio Comunale.

In questa seconda giornata sono stati premiati 440 sportivi.

Con un totale di 907 medaglie assegnate e 37 club rappresentati, l’edizione 2026 della Festa dello Sport ha confermato ancora una volta l’importanza dello sport nel Principato, mettendo in luce l’impegno e i risultati ottenuti dagli atleti monegaschi nel corso della stagione.