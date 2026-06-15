Mougins, l’estate 2026 accende cultura, natura e sapori: un viaggio tra arte e panorami mozzafiato

Mougins si prepara a vivere un’estate 2026 all’insegna della cultura, della natura e dell’arte di vivere.

Il pittoresco borgo dell’entroterra della Costa Azzurra, a pochi minuti da Cannes e Grasse, rilancia la propria offerta turistica con un ricco calendario di eventi e attività pensate per tutte le età, confermandosi meta ideale per chi cerca un’alternativa più autentica e rilassata rispetto alle località costiere.



Tra le esperienze più suggestive spicca la salita al campanile della chiesa di Saint-Jacques-le-Majeur: un percorso di circa 80 gradini conduce a oltre 300 metri sul livello del mare, regalando una vista a 360 gradi che abbraccia le montagne dell’entroterra, la baia di Cannes e le isole di Lérins.

In estate, l’esperienza si arricchisce con le serate “Magie al tramonto”, che permettono di ammirare i fuochi d’artificio del celebre Festival pirotecnico di Cannes da una posizione privilegiata.



Accanto alle esperienze panoramiche, l’Ufficio del Turismo propone visite guidate tra le stradine del borgo, alla scoperta della sua storia e dei suoi legami con grandi artisti come Pablo Picasso, che soggiornò qui negli anni Trenta. Non mancano soluzioni autonome, grazie ad audioguide digitali accessibili via smartphone.



Per chi preferisce attività più dinamiche, Mougins offre un mix di tradizione e divertimento: dalla pétanque con vista panoramica alle escape game all’aperto per famiglie, fino agli oltre 15.000 metri quadrati di spazi indoor con trampolini, bowling e laser game.

Sul fronte naturalistico, l’Étang de Fontmerle rappresenta una tappa imperdibile: in estate ospita la più grande colonia europea di fiori di loto, trasformando il paesaggio in uno spettacolo unico.



Il calendario degli eventi accompagna tutta la stagione: concerti, cinema all’aperto, mostre d’arte, mercatini e feste tradizionali animano il borgo da giugno a settembre. Tra gli appuntamenti di punta, il festival musicale Notre-Dame-de-Vie, le serate jazz, le notti degli artigiani e le celebrazioni del 14 luglio.



Non manca l’attenzione alla valorizzazione del territorio: il Pass Côte d’Azur consente di accedere a numerose attività con formule flessibili e convenienti, mentre esperienze insolite come i tour in 2CV d’epoca permettono di scoprire la zona in modo originale.



Immersa tra mare e montagna, Mougins si conferma così una destinazione “slow”, dove cultura, gastronomia e natura convivono armoniosamente. Un luogo capace di coniugare la tranquillità provenzale con l’eleganza della Riviera, offrendo ai visitatori un’estate ricca di emozioni e autenticità.